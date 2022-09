Ermeni milliyetçilerinin protestoları, Türk milliyetçilerini sevindirdi: “Ne oldu Paşinyan” – Serbestiyet

Ermenistan’daki hükümet karşıtı protestolar Türkiye’de sevinçle karşılanıyor. Sosyal medya paylaşımlarında Aliyev’in “Ne oldu Paşinyan” dediği video sıkça kullanılıyor. Ancak Türk milliyetçileri başta olmak üzere Türkiye’deki farklı kesimlerin memnuniyetle izlediği protestolar, “hain ilan edilebileceğimiz bir anlaşmayı imzalamaya hazırız” diyen Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’a terk edeceği kaygısını taşıyan Ermeni milliyetçilerinin eylemleri. Protestoları, Türkiye’de Karabağ işgali ve Hocalı Katliamı’nın sorumlusu olmakla suçlanan eski Cumhurbaşkanları Koçaryan ve Sarkisyan’ın liderliğini yaptığı muhalefet blokları destekliyor.

Onur Erkan

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan aleyhindeki protestolar, Türkiye’de heyecan ve sevinçle izleniyor.

“Kardeş” Azerbaycan ile çatışan bir ülkenin iktidarının, kendi halkı tarafından istifaya çağrılması memnuniyet yaratıyor. Medyada “Paşinyan’ın kellesini istediler” başlıkları atıldı.

