Ermeni milliyetçilerinin protestoları, Türk milliyetçilerini sevindirdi: “Ne oldu Paşinyan” – Serbestiyet

Ermenistan’daki hükümet karşıtı protestolar Türkiye’de sevinçle karşılanıyor. Sosyal medya paylaşımlarında Aliyev’in “Ne oldu Paşinyan” dediği video sıkça kullanılıyor. Ancak Türk milliyetçileri başta olmak üzere Türkiye’deki farklı kesimlerin memnuniyetle izlediği protestolar, “hain ilan edilebileceğimiz bir anlaşmayı imzalamaya hazırız” diyen Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’a terk edeceği kaygısını taşıyan Ermeni milliyetçilerinin eylemleri. Protestoları, Türkiye’de Karabağ işgali ve Hocalı Katliamı’nın sorumlusu olmakla suçlanan eski Cumhurbaşkanları Koçaryan ve Sarkisyan’ın liderliğini yaptığı muhalefet blokları destekliyor.

Onur Erkan

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan aleyhindeki protestolar, Türkiye’de heyecan ve sevinçle izleniyor.

“Kardeş” Azerbaycan ile çatışan bir ülkenin iktidarının, kendi halkı tarafından istifaya çağrılması memnuniyet yaratıyor. Medyada “Paşinyan’ın kellesini istediler” başlıkları atıldı.

"HAİN NİKOL" SLOGANLARI ATILDI Ermenistan'da halk, Azerbaycan ordusuna karşı askeri kayıplar verilmesini protesto etmek ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifaya çağırmak için sokağa indi. pic.twitter.com/LcvWay5mSy — Sabah Gazetesi (@Sabah) September 14, 2022

Paşinyan'ın provokasyonu ters tepti!

Rusya askeri yardımı reddedince, "Karabağ'ı tanımaya hazırım" deyip barış istedi: Halk sokağa çıktıhttps://t.co/RyW5M1Olp8 pic.twitter.com/GIv3sOg9jN — A Haber (@Ahaber) September 14, 2022

Ermenistan'da halk ayaklandı! Azerbaycan karşısında verilen ağır kayıplar sonrasında Paşinyan'ın istifasını böyle istediler. — Aykırı (@aykiricomtr) September 14, 2022

Erivan’da sokağa çıkan binlerce Ermeni Paşinyan’ın kellesini istiyorlar. pic.twitter.com/8u9BrWI5OQ — Nigar İbrahimova🇹🇷 (@nigaribr7) September 14, 2022

Paşinyan;

Barış icin Karabağın Azerbaycan toprağı olarak tanımaya hazırım banahain diyecekler ama barış içinde yaşayacağımiz bir Ermenistan kalması için yapıyorum

Erivan bu açıklama sonrası karıştı Paşinyanın hainolduğunu ve idam edilmesini isteyenler sokağa çıkıyor pic.twitter.com/xpBrHMhC7Y — MUSTAFA EVCCC☆ (@55MUSTAFAEVCCCE) September 14, 2022

"ne oldu Paşinyan, yol çekiyordun cebrayıl'a, reks eyliyordun?" İti govan kimi govduk sizi. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/q8AyYOm8tJ — Erhan 𐱅𐰇𐰼𐰜 (@Tudun_Menen) September 14, 2022

I guess it'll be nothing then. You're a warmonger. No morals. Nationalist scum. — ♰ Narinj ֍ (@_Narinj) September 16, 2022

Ne oldu Paşinyan Raks Eylerdin.. Ermenistan Halkı bile Paşinyan'a Daha Fazla Dayanamadı.. Üst üste kayıplar ve Geri vites atması sonucu.. Ermeniler Erivan'da Ayaklanarak.. Paşinyan'ın Kellesini İsteriz diye Slogan Atmaya başladı.. pic.twitter.com/j7MucacER4 — Eşref Saati (Kuşçubaşı) (@esrefaziz16) September 14, 2022

Ermenistan-Azerbaycan gerilimlerinde ontolojik olarak Azerbaycan’ın safının tutulması gerektiğini düşünen ve her ne olursa olsun herhangi bir çatışmanın mutlaka Ermenistan tarafından başlatıldığına inanan milliyetçi, devletçi, İslamcı, ulusalcı farklı siyasal yönelimlerden sosyal medya kullanıcıları Ermenistan’daki protestoların, Paşinyan’ın, “Azerbaycan’ın askeri başarısı karşısında mağlup olmasından” dolayı çıktığı zannıyla hareket ediyor.

Paşinyan: “Barış için zor kararlar vermeye hazırız”

Ancak protestoların nedeni Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan, iki tarafın da birbirini suçladığı, iki tarafın da kayıplar verdiği çatışmadan bir gün sonra, 14 Eylül’de Paşinyan’ın Ermenistan parlamentosunda yaptığı bir konuşmaydı.

Paşinyan, Türkiye’de “’Karabağ’ı Azerbaycan’a vermeye hazırız’ dedi” diye sunulan “barış için zor kararlar vermeye hazırız” vurgulu konuşmasında şunları söylemişti:

“Eleştirileceğimiz, azarlanacağımız, vatan haini ilan edileceğimiz hatta halkın bizi hükümetten bile indirebileceği bir anlaşma imzalamayı planlıyoruz.

“Çünkü bu anlaşmanın sonucunda 29.800 kilometrekarelik Ermenistan Cumhuriyeti’nde barış ve güvenlik olacak. Bunu güvence altına alacak her türlü kararı imzalamaya hazırım.”

“Paşinyan istifa”

Bu sözlerin akşamında tam da kendisinin söylediği gibi, hükümeti devirmek isteyen protestocular “Paşinyan istifa” sloganlarıyla parlamento binasına yürüdü.

Ermeni milliyetçisi protestocuların sloganlarına da yansıyan harekete geçme nedeni; zaten iktidara geldiği günden beri Batı ülkeleriyle yakınlaşmaya çalışan, milliyetçilik konusunda zafiyet gösterdiğini düşündükleri Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’a terk etme ihtimalinden duydukları kaygıydı.

“Dağlık Karabağ” idaresinden protestoculara destek

Protestoculara ilk destek de 1992’den bu yana Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından resmen tanınmayan, Türkiye ve Azerbaycan’ın işgalci diye tanımladığı “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” idaresinden geldi.

“Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” lideri Arayik Harutyunyan sosyal medya hesabından, Paşinyan’ın açıklamalarından duyduğu memnuniyetsizliği belli ederek “Artsakh’ı (Dağlık Karabağ) Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanıyan tüm belgeler bizim için kabul edilemez” mesajını paylaştı.

Koçaryan’a “protestoların başına geç” çağrısı

Protestoları, Paşinyan’ın karşısındaki iki güçlü muhalefet ittifakı da destekliyor. Bunlardan birinin başında eski Cumhurbaşkanlarından Robert Koçaryan, diğerinin başında da yine eski Cumhurbaşkanlarından Serj Sarkisyan bulunuyor.

Koçaryan ve Sarkisyan, Karabağ’daki işgalin ve Hocalı Katliamı’nın sorumluları olduğu gerekçesiyle Türkiye’de yaygın kesimlerce lanetle anılan milliyetçi siyasetçiler.

Koçaryan’ın başında bulunduğu “Ermenistan ittifakı”nın içinde yine Türkiye’de namı iyi olmayan “Daşnaktsutyun” da bulunuyor.

Koçaryan’ın ofisine doğru yürüyen bir grup ona eylemlerin başına geçme çağrısı yapmıştı.

Grup, Koçaryan lehine sloganlar atarak yürümüştü.

Paşinyan’ın parlamentodaki konuşması sonrası muhalefet partilerinin yerel teşkilatlarının, “Paşinyan Azerbaycan’a toprak verecek bir anlaşmayı imzalayacak” diyerek sokaklara çıkma çağrısı yaptığı iddia ediliyor.

“Kendine saygısı olan bir Ermeni, bu kadar masum kan içen bir Türk ile nasıl barıştan bahsedebilir”

Paşinyan, gece saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Ortada bir anlaşma ya da taslak olmadığını söyleyen Paşinyan, kastının böyle bir gündemin ortaya çıkması durumunda Ermenistan’ın barış ve güven ortamına kavuşturulabilmesi için soğukkanlı davranmanın doğru olduğunu söylemek olduğunu anlatan bir konuşma yaptı.

Protestoları destekleyen Ermenistanlı sosyal medya kullanıcılarının Paşinyan’ın canlı yayını sırasında açıklamasının altına yazdıkları bazı yorumlar şöyle:

“Kendine saygısı olan bir Ermeni, bu kadar masum kan içen bir Türk ile nasıl barıştan bahsedebilir?”, “Kendi halkına karşı Türklerle birlikte savaşıyorsun”, “Bir köpek oğluna saldırırsa belki Karabağ için hissettiklerimizi anlarsın”, “Vatan için ne yaptın… Ayağa kalk, harekete geç”, “Hiç mi vicdanın yok vatan haini”, “Hiçbir ülkede böyle yalancı bir lider yok”, “Neden oğlunu savaşa göndermiyorsun.”

Serbestiyet