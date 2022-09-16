Ateşle oynayanlar ve bakar körler

Abdullah KarakuşSuriye, Irak, Yunanistan ve en son olarak Ermenistan. Bugünlerde çevremizde arka arkaya gelişmeler oluyor. Özellikle Yunanistan ve Ermenistan gelişmelerinin altını iyi çizmek lazım. Neden oluyor? Hangi ülkeler arka planında? Vekalet savaşları ile ne yapılmak isteniyor? ABD neden bazı ülkelere destek veriyor? NATO’ya büyük görevler düşüyor ama NATO şu anda bakar körleri oynuyor. Türkiye bölgede ve dünyada barış için çok yönlü diplomasi yaptı ve yapıyor. İletişim Başkanlığı Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili Türkiye’nin yaptıklarını kitaplaştırmış. Ayrıntılı olarak birçok konu başlığı anlatılmış: Barışın dünyasını kurmada küresel liderlik, Türkiye’nin savaşa karşı duruşu, diyalog kanallarının açık tutulması, girişimci ve insani diplomasi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan savaşın başladığı 24 Şubat’tan itibaren 34 dünya lideri, başbakan ve uluslararası kuruluşun temsilcisi ile görüşmüş. Neden görüştü? Barış, huzur ve krizlerin önlenmesi için. Ancak AB, NATO, ABD savaşın bitirilmesinde üzerine düşeni yapmadı. Türkiye bölgede barış ve huzur isterken bazı büyük devletler ateşle oynuyor. Ateşle oynayanların da bölgede huzur istemediği net şekilde görülüyor. Hem Semerkant’taki zirvede hem de New York’daki BM zirvesinde kritik görüşmeler olacak. İki zirveye de katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temasları ve mesajları çok önemli. Umarım ateşle oynayanlara ve bakar körlere dur denir artık. Konut projesinde dikkatimi çekenler Konutlar en az yüzde 50 daha ucuza verilecek Gençlere ev sahibi olmaları için büyük kolaylık sağlanıyor Arsalar konutlardan daha uygun verilecek 200 bin ilave istihdam sağlayacak Birçok alanda 2 trilyonluk ekonomik hareket getirecek. Binalar sıfır atık uyumlu ve enerji üretecek, çevreye duyarlı olacak Şehit ve gazi yakınlarına gelir kriteri yok Konutlar yöresel mimari ile yapılacak Otobüs yarışları İstanbul’da iki metrobüs çarpıştı. Görünen hızlıydılar. Bir süredir trafik ihlallerini yazıyorum. Trafikte benim gördüğüm bir konu da otobüs sıkıntısı. Belediye otobüsleri çok hızlı ve soldan sağa, sağdan sola hızlı geçiş yapıyorlar. 11 Eylül Pazar günü saat 16.13 civarı. Ümitköy-Etimesgut arası. 3 şeritli yolda orta şeritte normal hızla gidiyoruz. Hem sağımızdan hem solumuzdan aynı anda belediye otobüsleri geçti. Hemde ne hızla. Daha sonra sağımızdan geçen otobüs önümüze kırdı ve orta şeride geçmeye çalışarak iki şeritte bir süre devam etti. Sanki yarışıyor gibiydiyler. Sağda durakları yokmuş gibi hızla soldan soldan gitmeye devam ettiler. Hem fotoğrafları hem de plakaları var. Yetkililere duyurulur. Özellikle belediye otobüsleri ile ilgili daha çok denetleme yapmak gerekiyor. Hastanelerdeki eczacıların talepleri var Sağlıkta birçok kesime iyileştirme yapılması sevindirici. Kamu eczacıları olan hastanelerdeki eczacılardan mesajlar alıyorum bugünlerde. Hastanelerdeki eczacılar kendilerinin unutulduğu görüşünde. Hastanelerde 4 bine yakın eczacı varmış. Yardımcı personel olarak görüldüklerini eczacı olarak görülmediklerini dile getiriyorlar. Maaş katsayılarının düşük kaldığını vurguluyorlar. Bu katsayının artırılmasını istiyorlar. Milliyet Gazetesi