Uluslararası toplumun katılımı sayesinde ateşkes anlaşmasına varıldı

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan Kamu Televizyonu’na verdiği demeçte, uluslararası toplumun katılımı sayesinde ateşkes anlaşmasına varıldığını ifade etti.

Grigoryan, Azerbaycan’ın ateşkesi sürdürmeye devam edeceğini umuyor.

Armen Grigoryan ‘Ateşkes anlaşması var mı?’ sorusuna cevaben “Doğal olarak, anlaşma olmadan ateşkes mümkün olmazdı.” dedi.

Daha önce, Ermenistan Savunma Bakanlığı, saat 20:00’den beri her yönde ateşin neredeyse durduğunu, önemli bir olay kaydedilmediğini duyurmuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu