Toprak bütünlüğünü tanımıyoruz

Azerbaycan, sınırının durduğu yerde olduğunu söylüyorsa, toprak bütünlüğünü tanımıyoruz

“Şayet Azerbaycan, sınırın kendi durduğu yerde olduğunu ileri sürüp, kafa tutma ilkesine göre hareket ederse, Ermenistan, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımıyor.

Azerbaycanlılar geri çekilip, eski Sovyetler Birliği sınırında dururlarsa, Ermenistan, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıyacaktır”,- demektedir, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan.

Azerbaycan diyor ki, karşılıklı olarak toprak bütünlüğünü tanıyalım.

Buna katılıyoruz diyoruz, tanıyalım, fakat bir dakika, Yukarı Şorzha, vb. gibi işgal ettiğiniz bölgeler, kimin toprak bütünlüğüne ait?

Azerbaycan bunun kendi toprağı olduğunu söylüyorsa, toprak bütünlüğünü tanımıyoruz, çünkü onlar bizim topraklarımız, tartışmalı bir bölge değil.

Azerbaycan, işgal ettiği toprakları Azerbaycan toprakları sayarsa, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımayacağız.

Bu şartı kabul ettiğimizi söyledik, eğer karşılıklı olarak tanırsak, tanırız.

Bugün bile hazır olduğumuzu ilan ediyorum, ancak Azerbaycan’a “benim sınırım durduğum yerdir” şeklindeki aşağılayıcı ilke rehberlik ederse, o zaman Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımıyoruz.

Geri çekilip, meşru bir sınır olan Sovyetler Birliği sınırında durduklarında, toprak bütünlüğünü tanıyacağız, aksi takdirde tanımayacağız”,- dedi Paşinyan.

Kimin kaç silahı var, kimin kaç müttefiki, kimin müttefiki iyi, kimin müttefikinin kötü olduğu ve askeri dengenin burada önemsiz olduğunu da sözlerine ekleyen Paşinyan, bunun değişmeyecek bir siyasi pozisyon olduğuna dair güvence verdi.

“Dediğim pozisyona dayanarak sınır çizmeye, bir barış anlaşması imzalamaya hazırız.

Lakin Azerbaycan bir yere girer ve toprak bütünlüğünü tanıyın derse, bu ilkeye dayanıyorsa, onun toprak bütünlüğünü tanımıyoruz, çünkü o da bizim toprak bütünlüğümüzü tanımıyor.

Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin belirli bir toprağı vardır, eğer Azerbaycan bu toprakları, cumhuriyetimizin toprak bütünlüğünü tanırsa, bugün bu temelde bir anlaşmaya varmayı kabul ediyorum”,- dedi Paşinyan.

Ermenistan Kamu Radyosu