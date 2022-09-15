Teyit ediyoruz

Ermenistan Milli Güvenlik

Temel olarak, hiçbir belgenin imzalanmadığını ve imzalanmak üzere hazırlanmadığını bir kez daha teyit ediyoruz.

Ermenistan Milli Güvenlik Servisi, Başbakan Nikol Paşinyan’ın konuşmasının bazı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldığını ve manipüle edildiğini söyledi.

“Bu mesajla, Ermeni halkını manipülatif ifadelere saygı duymamaya çağırıyoruz ve temelde hiçbir belgenin imzalanmadığını ve imzalanmaya hazır olmadığını bir kez daha teyit ediyoruz.

Başbakan’ın konuşması, yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti’nin dış güvenliğini, egemenliğini ve istikrarlı barışını temin eden ve bunun için çaba gösterilmesi gereken bir belgeyi imzalamaya hazır olduğu ile ilgiliydi.”

Ermenistan Kamu Radyosu