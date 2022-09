Şov yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan’a saldıran Ermenistan’ı savundu: Ülkem için dua edin

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan’a provokasyonla saldıran ülkesi Ermenistan’a destek çıktı. 41 yaşındaki ünlü ismin “Ermenistan için dua edin” paylaşımı dikkat çekti.

Ermenistan‘ın Azerbaycan‘a yönelik provokasyonları sonrası, iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti. Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misilleme de bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

ÜLKESİNİ SAVUNURKEN AZERBAYCAN’I UNUTTU

Ermeni asıllı Kim Kardashian 50 Azerbaycan askerini haince şehit eden ülkesine destek vermek için Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Her çatışmada Ermenistan için paylaşım yapan şov yıldızı şunları söyledi;

“KANUNSUZ FÜZELER!”

“Gününe tüm diğer günler gibi başladığını hayal et. Uyanırsın, eşini öpersin, çocuklarını öpersin. İşe gidersin, akşam eve geri dönersin. Temel ihtiyaçları alırsın. Çocuklarını ve eşin alır ve uğurlarına mücadele ettiğin aileni ve arkadaşlarını geride bırakarak evden uzaklaşabildiğin kadar uzaklaşırsın. Başlarının hayatını ve kendinin ve onların hayatını kurtarmak için yaparsın. Artık tüm bunları hayat tarzın olmadan bu ülkede yaptığını hayal et. bunu finansal olanakların, taşıma olanakların, kaynakların olmadan ve sana yardım etmeye gönüllü hiç kimse olmadan yaptığını hayal et. Fakat çok üzücüdür ki Ermenilerin bunu hayal etmesine gerek yok. Bu dünden beri meydana gelen bir gerçektir. Tek uyarı, arka bahçelerine düşen kanunsuz füzelerdir Ermenistan için dua edin”

