“Şafağın Aydınlığı” filmi

Soykırımdan kurtulanları konu alan “Şafağın Aydınlığı” filmi Oscar ödül törenine aday gösterilecek

Ermenistan Ulusal Film Akademisi, 95. Oscar Ödülleri’nin “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde İnna Sahakyan’ın yönettiği belgesel-animasyon filmi “Şafağın Aydınlığı’nı” Ermenistan’ın adayı seçti.

Metinde, “Artık, Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanların seslerinin Aurora’nınki gibi duyulması her zamankinden daha önemli”,- denmektedir.

Film, Zoryan Enstitüsü’nün bilimsel desteğiyle ve Zoryan Enstitüsü’nün Ermeni Soykırımı’nın sözlü tarih arşivine dayanılarak oluşturuldu.

“Şafağın Aydınlığı”, Bars Media (Ermenistan), Gebrüder Beetz Filmproduktion (Almanya) ve Artbox Laisvalaikio Klubas (Litvanya) ile ortak bir yapım olarak yaratıldı.

Mesajda, “Eurimages’a, Ermenistan Ulusal Film Merkezi’ne, Litvanya Film Merkezi’ne, Arte/ZDF’ye ve bu filmin yapımında yardımcı olan diğer tüm fonlara, hibelere ve vakıflara teşekkür ediyoruz”,- denilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu