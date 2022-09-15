RTÜK’ten nefreti körükleyen kamu spotuna onay

RTÜK toplantısında, 18 Eylül’de İstanbul Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda LGBT+’lar aleyhine yapılacak mitinginin tanıtım videosunun ‘kamu spotu’ olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Kurul Başkanı Ebubekir Şahin’in yönetim kurulu toplantısına dahi gerek duymadan bu kamu spotunu havuza koyduğunu ve Kamu Spotları Yönergesi’nin ihlal ettiğini hatırlattı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) dünkü toplantısında, 18 Eylül’de İstanbul Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda LGBT+’lar aleyhine yapılacak mitinginin tanıtım videosunun ‘kamu spotu’ olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Kararın, söz konusu tanıtım videosunun RTÜK’ün sitesinde ‘kamu spotları’ bölümüne konulmasından günler sonra alınması dikkat çekti.

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Yesevi Alperenler Ocağının LGBT karşıtı mitinge çağrısını TV’lerin bedava yayınlamasını istediği spotu bugünkü kurula getirdi! Önce yayınlatıyor, sonra onay alıyor. Şahin geçen hafta kuruldan kaçırdığı minaresine bugün Üst Kurulda kılıf uydurdu! Bravo” dedi.

“KAMU YARARI VAR MI?”

Taşcı, VOA Türkçe’den Hilmi Hacaloğlu’na yaptığı değerlendirmede ise Şahin’in RTÜK’ün yönetim kurulu toplantısına dahi gerek duymadan bu kamu spotunu havuza koyduğunu ve Kamu Spotları Yönergesi’nin ihlal edildiğini hatırlattı.

Taşcı, “RTÜK Başkanı, LGBTQ+’lar aleyhindeki kamu spotunu kurula getirmeden Cuma günü sisteme soktu. Kamu Spotları Yönergesi açık. Üst kurulun bir spotu tavsiye etmesi gerekiyor. Tabii burada istisnai bir yetki yönergede başkana veriliyor. ‘İvedi olarak yayınlanmasında kamu yararının bulunduğu durumlarda kamu spotları Üst Kurul Başkanı tarafından da tavsiye edilebilir’ deniyor. Peki burada ivedilik var mı? Kamu yararı var mı? Yasa koyucunun iyi niyetli düzenlemesi suiistimal edildi” dedi.

“VİRÜS” İFADESİYLE HEDEF GÖSTERİYOR

Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan ve Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu imzası taşıyan kamu spotu videosunda, 18 Eylül Pazar günü İstanbul’da yapılacak LGBTİ+ karşıtı mitingin duyurusu yapıldı.

“Dijital çağda LGBT propagandasının Türkiye’yi ve dünyayı saran bir virüs” olduğunun öne sürüldüğü kamu spotunda, “Cinsiyetsizleştirmek, insan neslini azaltmak, aile kurumunu yok etmek isteyen küresel ve emperyalist lobilere ‘dur’ demek istiyorsan, ailemizi, çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi korumak için büyük aile buluşmamıza sen de katıl” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu kamu spotunu hazırlayan Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Başkanı ve Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Sözcüsü Kürşat Mican, Büyük Birlik Partisi (BBP) kökenli bir isim ve partinin gençlik örgütlenmesi Alperen Ocakları’nın eski genel başkanı.

Kürşat Mican, BBP’nin 2020 yılındaki kongresinde genel başkan Mustafa Destici’nin karşısında aday olduğunu açıklamış ancak kongre öncesinde ihraç istemiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiği için kongrede Destici’nin karşısına çıkamamıştı.

Alperen Ocakları’nın başkanı olduğu dönemde Mican, 20 Temmuz 2017’de İstanbul Karaköy’deki Neve Şalom Musevi Sinagogu’na düzenlenen saldırıda, sinagogun kapısına tekme ve taş attığı için yargılanmış, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

BirGün Gazetesi