Paşinyan, Azerbaycan ile gerginlikten dolayı ŞİÖ toplantısına katılmadı

Ermenistan Devlet Sitesi’nden yapılan açıklamada, ”Paşinyan, yaşanan sınır çatışmaları nedeniyle Semerkand’daki 22. Şanghay İşbirliği Örgütü Zirve Toplantısı’na katılmama kararı aldı” ifadesi kullanıldı.

Ermenistan, ŞİÖ’de Diyalog Partneri olarak biliniyor.

Bugün sabah saatlerinde ise Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri bugün sabah Ermenistan ve Azerbaycan cumhuriyetleri arasında çatışmalara son verecek ateşkesin uygulanmaya başladığını duyurdu.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan televizyonda yaptığı açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan cumhuriyetleri arasında ateşkesin sağlandığını duyurarak ateşkesin Çarşamba akşamı saat 8’den önce uygulanmaya başladığını söyledi.

Grigoryan’ın açıklamasından birkaç saat önce Ermenistan Savunma Bakanlığı bombardımanların durdurulduğunu duyurmuştu ancak ateşkes anlaşmasına değinmemişti.

Konuya dair henüz Azerbaycanlı yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.

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IRNA