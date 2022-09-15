Miçotakis: Lozan Antlaşması’nın yüzyıllar boyunca geçerli olacağı anlaşılmalı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Lozan Antlaşması tartışmalarına ilişkin, ‘Ege’nin diğer yakası, bu antlaşmanın daha yüzyıllarca yerinde kalacağını anlamalıdır’ dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin Lozan Antlaşması’nın ‘revize edilemeyeceğini’ ve antlaşmanın ‘yüzyıllar boyunca geçerli olacağını’ anlaması gerektiğini savundu. Başkent Atina’daki Benaki Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe katılan Miçotakis, Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik’in aktardığına göre Miçotakis, Anadolu ve Karadeniz’den gelen ‘Rumların o dönemde Yunanistan’ın yükselişine katkı sağladıklarını ve her büyük gerilemenin ardından daha büyük bir ulusal başarının gelebileceğini’ belirtti. Yunanistan Başbakanı, “Megali İdea (Büyük Fikir) coğrafi kazanımlarla değil, geleceğimizin güçlü ve kendi kendine yeten vatanını inşa etmekle ilgili” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın ve Eleftherios Venizelos’un milyonlarca göçmenin iskanını başarıyla gerçekleştirdiğini söyleyen Miçotakis, Lozan Antlaşması’na ilişkin tartışmalara değindi. Miçotakis, “O zamandan bu yana Lozan Antlaşması, komşularımızla bir arada yaşamamızı sağladı. Yine de egemenlik haklarımızı sorgulayarak bu antlaşmanın altını oyuyorlar. Ayrıca Ege’nin diğer yakası, bu antlaşmanın daha yüzyıllarca yerinde kalacağını anlamalıdır. Tarih ve coğrafya, meşruiyet ve uluslararası istikrar bunu gerektirir” dedi.

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