Miçotakis haddini aştı! Türkiye’ye asılsız suçlama…

Son günlerde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye’yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis, Benaki Müzesi’nde düzenlenen ‘Küçük Asya’ etkinliğinin açılışında yine asılsız suçlamalarda bulundu.

“TÜRKİYE LOZAN ANLAŞMASINI İHLAL EDİYOR”

Türkiye’nin Lozan Anlaşması’nı ihlal ettiğini öne süre Başbakan, İstanbul için ‘Konstantinopolis’ ifadesini kullandığı açıklamasında “Türkiye’nin İstanbul, İmroz ve Bozcaada’daki Rum varlığını söküp atmasına rağmen Lozan Antlaşması, yıllardır komşularımızla bir arada yaşamamızı sağladı. Türkiye açık düzenlemeleri baltalayarak egemenlik haklarımıza meydan okuyor” ifadelerini kullandı.

MÜLTECİLER KONUSUNDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTIKLARINI İLERİ SÜRDÜ

Mültecilere uyguladıkları insanlık dışı muamele nedeni ile dünya çapında tepki gören Yunanistan’ın Başbakanı bu eleştirilere kulak tıkayarak ülkesinin mültecilerin yeniden yerleştirilmesi konusunda büyük bir başarıya imza attığını ileri sürdü.

MACRON GÖRÜŞMESİNDE DE TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDI

Yunan Başbakan son aylarda Türkiye ile ilişkilerin gerilmesine neden olan birçok talihsiz açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Miçotakis burada yaptığı açıklamada da ‘Hukuk bizim yanımızda argümanlarımızın haklılığından eminiz bu yüzden bir gece ansızın adalarımıza gelmeyi planlayanlardan gündüz gözü ile adalet ve gerçek gücün kimin tarafında olduğunun belli olduğu zamanda gelmelerini bekliyoruz.’ ifadelerini kullanmıştı.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis’in ABD’deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek ‘Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum’ demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın ‘Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir’ sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.

Hürriyet Gazetesi