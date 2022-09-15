Malatya’da Protestan Kilisesi yine tehdit altında: Paylan’dan soru önergesi

2007 yılında Malatya’da meydana gelen Zirve Katliamı’nda öldürülen Uğur Yüksel, Necati Aydın ve Tilman Geske’nin bağlı olduğu Protestan Kurtuluş Kilisesi, son günlerde benzer bir katliamın endişesini yaşıyor. Kurtuluş Kilisesi Derneği Temsilcisi Vedat Serin, tehdit edildiklerini belirterek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna göre, Serin’e gelen ve bir dönem bölgede ülkü ocağı başkanlığı yapan bir kişi, JİTEM’cilerin ocağa gelip Hıristiyan kişilerin öldürülmesini istediğini anlattı. HDP milletvekili Garo Paylan gelişmelerle ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi.

Paylan’ın önergesi şöyle:

“2007 yılındaki ‘Zirve Yayınevi Katliamı’ndan sonra, Malatya’da 2016 yılında Protestanlara yönelik başka bir katliam planlandığı geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştur.

Malatya Protestan Kurtuluş Kilisesi Temsilcisi Vedat Serin, savcılığa yaptığı suç duyurusunda; dönemin Malatya Kuyulu Ülkü Ocakları Başkanı Tolgahan Aban’ın kilise dernek binasına gelerek, Protestanlara yönelik katliam planını detaylıca anlattığını ifade etmiştir.

Dönemin Malatya Kuyulu Ülkü Ocakları Başkanı Tolgahan Aban’ın katliam planı ifşaatına göre; JİTEM’ciler ve askeri personel, ülkü ocağına gelerek, “Malatya’da misyonerler var, bu durum vatan için iyi değil” minvalinde sözler söylemiş ve Vedat Serin’in, Dernek Genel Başkanı İhsan Özbek’in ve daha önce Malatya’da yaşayan Timothy Wesley Stonen’in isimlerini, adreslerini ve fotoğraflarını vererek, “Bunları öldürün, size ne isterseniz verelim” demişlerdir. Ayrıca bahsi geçen JİTEM’ciler, silah vererek, Aban’ı ve bir diğer kişiyi, katliamın planlandığı kilise dernek binasına iki kez göndermiş; fakat her iki seferde de katliam planının uygulanmasından çeşitli nedenlerle vazgeçilmiştir.

Dönemin Malatya Kuyulu Ülkü Ocakları Başkanının açık ifadeleri, Malatya’daki Protestanlara karşı devlet içindeki odakların azmettirdiği katliam planını tüm detaylarıyla ortaya dökmektedir.

Bu bağlamda,

Malatya’daki Protestanlara yönelik katliamı, devlet içinde kimler planlamıştır? Zirve Yayınevi Katliamı’nın devlet içindeki azmettiricilerinin üzerine gidilmemesi, bu planı yapanları cesaretlendirmemiş midir? Azınlıklara yönelik suç işleyen devlet içindeki geleneğin neden üzerine gitmiyorsunuz? Azınlık toplumu üyelerini hedef alan nefret suçlarında yaratılan cezasızlık zırhını ortadan kaldırmak için bir adım atacak mısınız? Geçtiğimiz günlerde ifşa olan şahsıma yönelik suikast planı ile Malatya’daki katliam planının arasındaki bağlantıyı soruşturdunuz mu?”

Agos