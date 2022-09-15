Londra’nın en büyük camisinde Kraliçe II. Elizabeth için anma töreni düzenlendi

Londra’nın en büyük camisinde Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından anma töreni düzenlendi.

Beyt-ül Fütuh Camii’nde düzenlenen törene katılanlar kraliçeye azınlıklarla ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Katılımcılardan Sadıka Miles, kraliçenin bu ülke ve milletler topluluğuna büyük bir hizmet verdiğini belirterek herkesi birlik içerisinde tuttuğunu vurguladı. Miles “Irkı dini ne olursa olsun herkes onu sevdi. Herkesin inancına saygı gösterdi,” ifadelerini kullandı.

Ahmediye Cemaati Ulusal Lideri Rafiq Hayat da bir ülkenin liderinin herhangi bir dinin gerçek manasını gündeme getirmesinin büyük bir fark yaratabileceğini belirterek Kral Charles’ın İslam’ın gerçek öğretilerine vurgu yaparak bunu yaptığını vurguladı.

Hayat bunun İslam’a karşı önyargıların kırılmasına yardımcı olacağını belirtti

Euronews