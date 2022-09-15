Kim Kardashian’dan Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı saldırısına ilişkin paylaşım: Ermenistan için dua edin!

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian Azerbaycan’ın provokasyonla saldırdığı Ermenistan için paylaşımda bulundu.

Ermenistan’a destek vermek için Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şov yıldızı şunları söyledi:

“Gününe tüm diğer günler gibi başladığını hayal et. Uyanırsın, eşini öpersin, çocuklarını öpersin. İşe gidersin, akşam eve geri dönersin. Temel ihtiyaçları alırsın. Çocuklarını ve eşin alır ve uğurlarına mücadele ettiğinaileni ve arkadaşlarını geride bırakarak evden uzaklaşabildiğin kadar uzaklaşırsın. Başlarının hayatını ve kendinin ve onların hayatını kurtarmak için yaparsın. Artık tüm bunları hayat tarzın olmadan bu ülkede yaptığını hayal et. bunu finansal olanakların, taşıma olanakların, kaynakların olmadan ve sana yardım etmeye gönüllü hiç kimse olmadan yaptığını hayal et. Fakat çok üzücüdür ki Ermenilerin bunu hayal etmesine gerek yok. Bu dünden beri meydana gelen bir gerçektir. Tek uyarı, arka bahçelerine düşen kanunsuz füzelerdir Ermenistan için dua edin.”







https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/15/Kim-Kardashian-Azerbaycan-Ermenistan/237268