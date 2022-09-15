HDP’li Paylan: Geçtiğimiz günlerde ifşa olan şahsıma yönelik suikast planı ile Malatya’daki katliam planının arasındaki bağlantıyı soruşturdunuz mu?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Zirve Yayınevi Katliamı’nın devlet içindeki azmettiricilerinin üzerine gidilmemesi, bu planı yapanları cesaretlendirmemiş midir?Geçtiğimiz günlerde ifşa olan şahsıma yönelik suikast planı ile Malatya’daki katliam planının arasındaki bağlantıyı soruşturdunuz mu” diye sordu.

Paylan soru önergesinde, “2007 yılındaki ‘Zirve Yayınevi Katliamı’ndan sonra, Malatya’da 2016 yılında Protestanlara yönelik başka bir katliam planlandığı geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştur. Malatya Protestan Kurtuluş Kilisesi Temsilcisi Vedat Serin, savcılığa yaptığı suç duyurusunda; dönemin Malatya Kuyulu Ülkü Ocakları Başkanı Tolgahan Aban’ın kilise dernek binasına gelerek, Protestanlara yönelik katliam planını detaylıca anlattığını ifade etmiştir. Dönemin Malatya Kuyulu Ülkü Ocakları Başkanı Tolgahan Aban’ın katliam planı ifşaatına göre; JİTEM’ciler ve askeri personel, ülkü ocağına gelerek, ‘Malatya’da misyonerler var, bu durum vatan için iyi değil’ minvalinde sözler söylemiş ve Vedat Serin’in, Dernek Genel Başkanı İhsan Özbek’in ve daha önce Malatya’da yaşayan Timothy Wesley Stonen’in isimlerini, adreslerini ve fotoğraflarını vererek, “Bunları öldürün, size ne isterseniz verelim” demişlerdir. Ayrıca bahsi geçen JİTEM’ciler, silah vererek, Aban’ı ve yanındaki bir kişiyi, katliamın planlandığı kilise dernek binasına iki kez göndermiş; fakat her iki seferde de katliam planının uygulanmasından çeşitli nedenlerle vazgeçilmiştir. Dönemin Malatya Kuyulu Ülkü Ocakları Başkanının açık ifadeleri, Malatya’daki Protestanlara karşı devlet içindeki odakların azmettirdiği katliam planını tüm detaylarıyla ortaya dökmektedir.” ifadesini kullandı.

Paylan şu ifadeleri kullandı:

“Bu bağlamda,

Malatya’daki Protestanlara yönelik katliamı, devlet içinde kimler planlamıştır? Zirve Yayınevi Katliamı’nın devlet içindeki azmettiricilerinin üzerine gidilmemesi, bu planı yapanları cesaretlendirmemiş midir? Azınlıklara yönelik suç işleyen devlet içindeki geleneğin neden üzerine gitmiyorsunuz? Azınlık toplumu üyelerini hedef alan nefret suçlarında yaratılan cezasızlık zırhını ortadan kaldırmak için bir adım atacak mısınız? Geçtiğimiz günlerde ifşa olan şahsıma yönelik suikast planı ile Malatya’daki katliam planının arasındaki bağlantıyı soruşturdunuz mu?”

https://t24.com.tr/haber/hdp-li-paylan-gectigimiz-gunlerde-ifsa-olan-sahsima-yonelik-suikast-plani-ile-malatya-daki-katliam-planinin-arasindaki-baglantiyi-sorusturdunuz-mu,1059507