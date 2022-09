‘Gazianteplilerin gözlerinden öperim’

Gaziantep’e dün “Gaziantep Festivali” için indiğimizde hemen Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nü gezdik. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Bilim, eğitim, kültür ve sanat önceliklerinde güçlü ve vizyoner bir kurguda Türk arkeolojisinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte özgün bir uluslararası kurumun AB projesiyle ortaya çıkarılması çok önemli sayılıyor. Hemen her Avrupa ülkesinin kazı ve araştırmalar yaptığı ve çoğunun arkeoloji enstitülerini 1889’dan beri kurmuş olduğu Türkiye’de bir Milli Arkeoloji Enstitüsü’nün kurulması eskiden beri bir hayalmiş…

Yalçın Bayer

Yokluğu önemli eksiklere yol açıyormuş… Bu projenin yaratılmasında Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in büyük çabası olmuş. Bakanlığa 2014’te yazdığı mektupla da kuruluş fikri ortaya çıkmış. Neden mi önemli? Çünkü Gaziantep, dünyada en eski kentlerden biri. Paleolitik dönemden günümüze kadar iskan görmüş ve 20 medeniyet ve 5 antik kenti bünyesinde barındırmış, kadim bir kent.“Zeugma, Karkamış, Dülük, Yesemek” heykel atölyesi ve “Zincirli Ören Yeri”. Hititlerin ‘Hattuşa’dan sonra en büyük kentlerinden biri olan ‘Tilmen Höyük’ün Gaziantep’te olması, bu enstitünün kurulmasının başlıca sebeplerindendir. Bu enstitünün tarihi bir binada olması da enstitüyü daha önemli kılıyor. Kendirli Ermeni Katolik Kilisesi’nin farklı amaçlarla kullanılmasından sonra şu anki görevi, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’ne ev sahipliği yapmasıdır. Enstitüde Anadolu’daki kazılara destek verilecek ve araştırmacıların hizmetine sunulacak büyük bir arkeoloji kütüphanesi bulunuyor. Türkiye’de ilk defa Arkeometri Laboratuvarı’nda eserlerin karbon analizleri yapılacağı bildirildi. Enstitüde bir de Türkiye’deki arkeolojik kazıların bilgilerinin akademik olarak bulunduğu hakemli bir derginin çıkarılmasına başlandı.

Bu binanın en önemli özelliklerinden biri de 1933 yılında Gaziantep’i ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ün Gazianteplilere bu binanın balkonundan hitap etmesidir. Halkevindeki şu sözünü bütün Gaziantepliler bilirler: “Ben Gazianteplileri gözlerinden nasıl öpmem ki… Onlar sadece Antep’i değil, tüm Türkiye’yi kurtardılar.”

Mustafa Kemal Paşa’nın 1933 yılındaki Gaziantep ziyaretlerinde halkı selamladığı balkondaki duruşu, o dönemi yaşayan Gazianteplilerin verdiği bilgilerden hareketle ‘Panorama Müzesi’nin resimlerini yapan ünlü Rus ressam Aleksandır Samsanov tarafından resimlendirilmiş ve enstitünün balkona çıkan giriş merdivenlerine asılmıştır.

Ayrıca Gazi’nin enstitünün de bulunduğu Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi nüfusuna kayıtlı olması, bütün Gazianteplilerin gururudur. Atatürk’ü ne kadar sevdiklerini bu durumu her gelene anlatarak ortaya koyarlar.

Burada Ara Güler ile ilgili önemli bir şey öğrendik. Güler’in Anadolu’daki arkeolojik alanlarla ilgili fotoğrafladığı sergisi halen enstitüde sergileniyor. Bakanlığın satın aldığı fotoğraf arşivinin bir kısmının enstitüde sergilemesi büyük ilgi görüyor.

GASTROANTEP’TE 500 ÇEŞİT YEMEK 2 MİLYON ZİYARETÇİ

Uluslararası GastroAntep Festivali bugün başlıyor. Michelin yıldızlı şeflerin, gastronomi profesyonellerinin ve gurmelerin katılacağı festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yapacak. Söyleşilerin, yarışmaların, panellerin ve el sanatı ustalarının atölye çalışmalarının yapılacağı festivale yaklaşık 2 milyon katılımın gerçekleşmesi bekleniyor.

Zeytin-zeytinyağı üretiminde ‘iyi şeyler’ oluyor

‘BEN ZEYTİN AĞAÇLARI İLE KONUŞURUM’

MİLAS Ticaret ve Sanayi Odası’nın çağrısıyla yeni zeytin hasat dönemi öncesinde zeytin ve zeytinyağında kalitenin yükseltilmesi amacıyla yapılan toplantıya, markalı zeytinyağı üreticileri, zeytinyağı fabrikalarının sahipleri ve zeytinyağı ticaretiyle uğraşanlar katıldılar. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas zeytinyağının ihracat potansiyelinin giderek arttığını belirtirken zeytinyağı üreticisi Ali Osman Menteşe de tüm üreticilerin hedefinin coğrafi işaret alacak kalitede zeytinyağı üretmek olması gerektiğini bildirdi. Özer, Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret almayı başarmış ilk ve tek Türk zeytinyağı olduğunu belirterek “Biz Avrupalıyız. Milas zeytinin, zeytinyağının başkenti. Milas zeytinyağı artık Almanya’ya, İsveç’e, ABD’ye, Malezya’ya ihraç edilmeye başladı. Hem de çok yüksek fiyatlarla ihraç ediliyor. İhracatımız daha da artacak. Yeter ki coğrafi işaret kalitesinde zeytinyağı üretelim. Erken hasat, soğuk sıkım yapalım” dedi.

Yurtdışındaki pek çok yarışmada ödüller kazanmış olan zeytinyağı üreticisi Ali Osman Menteşe zeytin ağaçlarına sevgiyle yaklaşmak gerektiğini hatta onlarla konuşulmasını önererek “Ben zeytin ağaçları ile konuşurum. Onlara pozitif mesajlar vermeye giderim. Senede bir gün zeytinliğe gidip zeytin hasat ederek zeytincilik olmaz. İyi zeytinyağı için birinci koşul kasadır. Zeytinleri çuvallara değil kasalara koymalıyız. Kasalar içinde bekletmeden fabrikalara getirip bekletmeden sıkılmasını sağlamalıyız” diye konuştu. Menteşe her zaman zeytinyağı üretiminde kalitenin hedeflenmesi gerektiğini vurgulayarak “Hedefimiz coğrafi işaret alacak kalitede zeytinyağı üretmek olmalı. MİTSO bu belgeyi almış ise bizim üreticiler olarak bunun kıymetini bilmemiz gerek. Zeytinciler doğru hasat, doğru kasalama ile zeytinlerini fabrikalara getiriyorlarsa fabrikacılar da kendilerine çekidüzen vermeliler. Fabrikalar üretim sürecinde hijyene çok önem vermeliler. Bu işte fabrikacıların özen göstermesi çok önemli. Bu işi geliştirmek için MİTSO hijyene dikkat eden fabrikacıları ödüllendirmeli” dedi. Zeytinyağındaki polifenollerin önemine de değinen Menteşe, “Polifenoller, insan sağlığı için yararlı bir grup maddenin adıdır. Bunların havaya uçup gitmemesi için İtalyanlar erken hasat, soğuk sıkım yöntemini buldular. Milas zeytinyağının polifenol değerleri, Ayvalık bölgesinin zeytinyağının çok üstündedir” diye belirtti.

Zeytinyağı fabrikacılarından Mehmet Günlük ise konuşmasında zeytinyağının kalitesinin korunabilmesi için mutlaka lisanslı depoculuk sisteminin kurulması gerektiğini vurguladı.

SPORUN her dalının sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması için İstanbul’da faaliyet gösteren sivil toplum derneğinin başkanı ve aynı zamanda işinsanı Hüseyin Tarı ve yönetimi, masa tenisi turnuvasının her yıl düzenli yapılması için karar aldı. Eylül ayının ortasından başlayıp bir ay sürecek turnuva için başvurular ilk haftada tamamlandı. Sporun her dalını sevenlere duyurulur. Yusuf GÜRBÜZ

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret ettiğini…

Kastamonu Tanıtım Günleri’nin, 15-18 Eylül tarihleri arasında Maltepe İBB Etkinlik Alanı’nda Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) tarafından gerçekleştirileceğini…

ENGELLİ Anneleri ve Gönüllüleri Derneği’nin, sayıları yaklaşık 600 bini bulan ağır engellinin evde bakımını üstlenen annelerinin emeklilik hakkı için 28 Eylül’de yasa yapıcılar, hukukçular, engelli anneleri ile bir çalıştay düzenleyeceğini…

İZMİR Buca Belediyesi tarafından 16-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ‘Buca Anadolu Lezzetleri Festivali’nde Anadolu’nun dört bir yanından 400 farklı lezzetin tanıtılacağını…

MERALAR 44’TE 12 MİLYON HEKTARA DÜŞTÜ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “Mera ve çayır alanımızın 1940’tan beri 44 milyon hektardan bugün 12 milyon hektara geriledi”ğini belirterek, kalan mera alanlarının önemli bir bölümünün de ıslah edilmemesi nedeniyle mera vasfını kaybettiğini ve verimliliğin düştüğünü ifade ettiğini…

