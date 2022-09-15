Esir Ermeni askerinin yarasını saran merhametli Azerbaycan askeri￼

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Son çatışmalarda esir alınan Ermeni askerinin yarasını saran merhametli Azerbaycan askerinin görüntüleri kameraya yansıdı

Azerbaycan’la Ermenistan arasında çıkan son çatışmalar sırasında Azerbaycanaskerlerinin esir düşen bir Ermeni askerinin yarasını sarması kameraya yansıdı.

Azerbaycan’ın Milli tv paylaştığı videoda Azerbaycan Ordusu askerlerinin esir Ermeni askerinin yarasını sararak ilk tıbbı yardımı gösterdiği görülüyor. Azerbaycan askerleri, endişe içinde olan yaralı Ermeni askerini Rusça, “Merak etme, seni askeri hastaneye kaldıracağız. Yaşayacaksın!” diye sakinleştiriyor.

https://www.dikgazete.com/haber/esir-ermeni-askerinin-yarasini-saran-merhametli-azerbaycan-askeri-794609.html