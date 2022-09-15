Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları görüşecek

Ermenistan Parlamentosu’nda Ermeni milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Mirzaiyan, ”Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ayın sonunda barış anlaşması ile ilgili görüşmeler için bir araya gelecek. Görüşme 31 Eylül günü Brüksel’de gerçekleştirilecek” dedi.

İki ülke sınırlarının belirlenme sürecinin başladığına değinen Mirzaiyan, Azerbaycanlı yetkilileri barışı baltamakla suçlayarak, ”Bu görüşmelerde Azerbaycan’ın Ermenistan’a tecavüzü ele alınacak” diye belirtti.

Öte yandan Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni kuvvetlerinin iki ülke sınırlarında keşif ve silah nakliyatı yaptığını kaydederek, ”Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan’a ait askeri nokta ve mevkilere hava topu ve diğer silahlarla saldırarak askerlerimize ve altyapıya hasar verdi” ifadesini kullandı.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri ise bugün sabah Ermenistan ve Azerbaycan cumhuriyetleri arasında çatışmalara son verecek ateşkesin uygulanmaya başladığını duyurdu.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan televizyonda yaptığı açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan cumhuriyetleri arasında ateşkesin sağlandığını duyurarak ateşkesin Çarşamba akşamı saat 8’den önce uygulanmaya başladığını söyledi.

Grigoryan’ın açıklamasından birkaç saat önce Ermenistan Savunma Bakanlığı bombardımanların durdurulduğunu duyurmuştu ancak ateşkes anlaşmasına değinmemişti.

Konuya dair henüz Azerbaycanlı yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.

Twitter’da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

IRNA