Ermenistan, koridor vermeyecek

Ermenistan kendi toprakları üzerinden koridor vermeyecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Milli Meclis’te Ermenistan’ın toprakları üzerinden bir koridor sağlamayacağını açıkladı.

“Müttefiklerimizle bu konuyu görüşüyoruz ve bence uluslararası toplum da dahil olmak üzere, ortak bir anlayışa sahibiz.

Bizimle görüşüp koridordan bahseden bir ülke yok.

Ne koridoru, bu koridoru kim icat etti?

Koridor nerede yazıyor?

Azerbaycan, 9 Kasım 2020 tarihli [açıklamanın] 9. paragrafına göre diyor.

Bu 9. madde, yayınlanmış bir maddedir.

Dünyadaki tüm okuryazar insanları 9. maddede “koridor” kelimesini bulmaya çağırıyorum”,- dedi Ermenistan Başbakanı.

Paşinyan, 11 Ocak 2021’de 9. Maddenin uygulanmasına ilişkin yeni bir üçlü açıklamanın imzalandığını hatırlatarak, 9. Maddenin ne anlama geldiği ve ne hakkında olduğuna değinildi.

“Size bir sır vereceğim.

Azerbaycan’a üçlü çalışma grubu formatında yeni bir dizi tavsiye sunduk ve ben de bu tavsiyeyi Brüksel’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na elden teslim ettim.

Bu teklif kabul edilir edilmez, hemen uygulamaya geçmeye hazırız.

Bu teklif, yolları açmaya, vermeye ve almaya hazır olduğumuza dair tüm kamuoyu açıklamalarımızla ilgilidir”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu