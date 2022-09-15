Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalar sırasında 105 asker hayatını kaybetti
Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ermenistan’ın Sotk köyünde itfaiyeciler
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile 13 Eylül’de başlayan sınır çatışmaları sırasında 105 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Azerbaycan yönetimi ise 50 askerinin öldüğünü duyurdu.
İki eski Sovyet cumhuriyeti Azerbaycan ile Ermenistan daha önce Dağlık Karabağ nedeniyle iki kez savaşa girmişti.
Salı günü sınır bölgesinde başlayan çatışmalarla ilgili iki taraf da birbirini suçluyor.
Rusya ve ABD, ülkeler arasında barış sağlamaya çalışıyor.
Emenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan birliklerini Ermenistan’a ait 10 kilometrekarelik bir alanı işgal etmekle suçladı, uzun zamandır Ermenistan’ı destekleyen Rusya’dan askeri yardım istediğini belirtti.
Azerbaycan ise bu iddiaları ve Ermenistan’da konuşlanmış Rusya’nın Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) ait araçlara ateş ettiği iddialarını reddetti.
Azerbaycan hükümeti, Ermenistan’ın kendi sınırlarındaki Kelbecer bölgesinde bulunan askeri hedefleri vurarak çatışmayı başlattığını savundu.
Reuters haber ajansına göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Birliklerimiz gerekli müdahale tedbirlerini alıyor” dedi.
Salı sabahı Rusya, tarafların kendi arabuluculuğunda bir ateşkese vardıklarını açıkladı ancak ilerleyen saatlerde çatışmaların devam ettiği bildirildi ve iki taraf da birbirini ateşkesi ihlâl etmekle suçladı.
İki ülke arasında savaşın ardından bugüne kadarki en şiddetli çatışmanın yaşandığı ifade ediliyor, uluslararası liderler gerilimi azaltmak için diplomatik çalışmalarını yoğunlaştırıyor.
Tam teşekküllü bir savaşın çıkması durumunda Rusya ve Türkiye’nin müdahale etmek zorunda kalacağı ve önemli doğal gaz ve petrol geçiş yollarının engelleneceği öngörülüyor.
Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO), Ermenistan’a barış gücü gönderdiğini aktardı.
Türkiye ise Azerbaycan’ı desteklediğini belirtti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan’ı var olan bir barış anlaşmasını bozmakla suçladı.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, geçtiğimiz günlerde iki ülkenin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı ve Moskova’ya ateşkes sağlamak için çalışmalarını artırma çağrısında bulundu.
Azerbaycan ve Ermenistan halkı, Dağlık Karabağ’da çatışmaların yaşanmasına alışkın. Bölgede 1988-1994 ve 2020 olmak üzere iki kez savaş çıktı.
Bölge resmi olarak Azerbaycan topraklarında kabul ediliyor, ancak nüfusun ve çoğunluğu Ermeni.
Moskova önderliğinde yapılan ve 2020 savaşını sonlandıran bir barış anlaşması ile Ermenistan Azerbaycan’da işgal ettiği bazı bölgelerden çekildi.
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