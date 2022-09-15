Ermenistan: Azerbaycan ile ateşkes sağlandı

Ermenistan’da üst düzey bir yetkili çarşamba günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, iki gündür Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren şiddetli çatışmada ateşkes sağlandığını söyledi.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan Ermeni televizyonuna yaptığı açıklamada, “Uluslararası toplumun katılımı sayesinde ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı” dedi.

Ateşkes olduğuna dair iddiaları Reuters haber ajansı da geçti ancak Azerbaycan’dan henüz bahsi geçen ateşkes hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rusya parlamentosu üst meclisinin kıdemli bir üyesi olan Grigory Karasin, RIA haber ajansına ateşkesin büyük ölçüde Rus diplomatik çabalarıyla perçinlendiğini söyledi. Rus lider Vladimir Putin’in de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü açıkladı.

Parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada Paşinyan, ülkesinin Moskova liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne toprak bütünlüğünü geri kazanmasına yardım etmesi için başvurduğunu söyledi.

Yapılan açıklamaya göre ateşkes birkaç saattir yürürlükte. Ermenistan Savunma Bakanlığı da daha önce sınır bölgelerindeki çatışmaların durduğunu söylemişti.

Her iki taraf da bu son çatışmalar için diğer tarafı suçluyor.

Başbakan Paşinyan daha önce parlamentoya şiddetin yeniden başlamasından bu yana 105 Ermeni askerinin öldürüldüğünü söyledi.

Azerbaycan ise 50 askerin öldüğünü bildirdi. İki tarafın açıklamaları da bağımsız şekilde doğrulanmış değil.

Bölgede ne olmuştu?

Moskova, yüzlerce kişinin öldüğü ikinci Karabağ savaşı olarak adlandırılan 2020 savaşını sona erdiren anlaşmaya da aracılık etmişti.

Rusya hala bölgede sözü en çok geçen diplomatik güç ve iki ülke arasında 2 bin barış gücü askeri bulunduruyor.

Ermenistan ve Azerbaycan, Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınan ve büyük bir Ermeni nüfusuna ev sahipliği yapan Dağlık Karabağ için on yıllardır savaşıyor.

Çatışmalar ilk olarak Sovyet yönetiminin sonlarına doğru patlak verdi ve Ermeni kuvvetleri 1990’ların başında bu bölgenin içinde ve çevresinde geniş toprak alanlarını kontrol altına aldı. Türkiye tarafından desteklenen Azerbaycan, 2020’de bu bölgeleri altı hafta içinde büyük ölçüde geri aldı.

Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kapsamlı bir barış anlaşmasını perçinlemeyi amaçlayan görüşmelere rağmen, o zamandan beri küçük çaplı çatışmalar yer yer devam etti.

Euronews