Azerbaycan’ın memnuniyetsizliği

Azerbaycan, 44 gün süren savaşın sonucundan duyduğu memnuniyetsizliği bu şekilde ifade etmektedir

Başbakanı Nikol Paşinyan, Milli Meclis’te Vahagn Aleksanyan’ın, Azerbaycan’ın hangi sorunu çözmeye çalıştığı sorusuna cevap verdi.

“Azerbaycan’ın 44 günlük savaşın sonuçlarından duyduğu memnuniyetsizliği bu şekilde ifade etmesi belki birçok kişiye garip gelebilir.

Şimdi çok garip bir şey söylediğimin farkındayım.

Şu anda çok detay söyleyemem, fakat şunu da kaydetmeliyim: 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamadan ne kadar mutlu olursak olalım, Azerbaycan’ın 10 Kasım’dan bu yana üçlü anlaşmanın hükümlerini geçersiz kılmak için mücadele ettiği aşikâr”,- dedi Paşinyan.

Paşinyan’a göre Azerbaycan, üçlü bildirgenin üç ana maddesine karşı mücadele ediyor.

Birincisi, Dağlık Karabağ’ın varlığı, ikincisi, Dağlık Karabağ’ın, korunması ve güvenliği Rusya Federasyonu tarafından garanti edilen bir temas hattına sahip olması ve Rusya Federasyonu’nun Dağlık Karabağ’ın savunma hattı ile Laçin Koridoru güvenliğinin garantörü olduğu ve Laçin Koridoru’nun, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bağlantıyı sağlamak için oluşturulmuş olduğudur.

“Bu 3 hüküm mihenk taşı önemindedir ve gerçek şu ki Azerbaycan bu üç hükme karşı mücadele ediyor.

Benim düşünceme göre Azerbaycan, örneğin Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınır olmadığını ve Sovyetler Birliği’nin sınırlarını tanımadığını söyleyerek pozisyonlarında biraz karışıklık oluşturdu.

Bu durumda, ortaya bir mantık sorusu çıkmaktadır.

Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’ın bir parçası olduğunu neye göre iddia ediyor?

Bana göre Azerbaycan, 44 gün süren savaşın sonuçlarından duyduğu memnuniyetsizliği ifade ediyor”,- diyen Paşinyan, bu inancın da müzakere masası etrafında yapılan görüşmelere dayanarak oluştuğunu sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu