Azerbaycan’ın amacı

Azerbaycan’ın amacı barış sürecini baltalamak, tüm anlaşmalardan çekilmektir

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, “Azerbaycan bölgemizde barışın tesis edilmesi süreciyle hiçbir şekilde ilgilenmiyor, her şekilde baltalamaya çalışıyor”,- dedi.

Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Brüksel’de yaptığı görüşmede, dışişleri bakanları düzeyinde barış görüşmelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlattı.

“Ermenistan bir ay içinde bu toplantıyı yapacaktı ve bunu tüm taraflarla görüşüyorduk.

Azerbaycan ise, bu toplantıyı düzenlemek yerine Ermenistan’a karşı geniş çaplı bir saldırı düzenledi.”

Armen Grigoryan, Azerbaycan’ın hedefinin ne olduğu konusunda, “Önce barış sürecini baltalayıp, var olan tüm anlaşmalardan çıkmak, çünkü son 2 yılda aleni olan anlaşmalar vardı.

Örneğin barış görüşmeleri, Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin başlatılması, bölgenin blokajının kaldırılması, sınırların çizilmesi.

Azerbaycan bu anlaşmaları yerine getirmek yerine saldırganlık başlatıyor, mevcut tüm formatları tamamen baltalıyor ve savaş alanında Ermenistan’ın egemen bölgesini işgal etmek istiyor.

Azerbaycan, Ermenistan’ın egemen topraklarına yönelik arzularını gizlemiyor.”

Ermeni ordusunun askeri yeteneklerine atıfta bulunarak, “Ordumuz direndi ve savunmaya çalıştı, önüne konan tüm görevleri yerine getirmeye devam edecek.

Her şeyden önce silahlı kuvvetlerimiz karşılık vermeli ve Azerbaycan’ın saldırganlığını sürdürmesini engellemelidir.

Doğal olarak, çeşitli uluslararası araçlar da vardır.

Bunlardan üçünü zaten başlattık.

Ayrıca, Azerbaycan’ın saldırganlığının ilk dakikasından itibaren, başbakanın tüm taraflarla yoğun temas halinde olduğunu, çözüm bulmak için görüştüğümüzü biliyorsunuz.

Azerbaycan’a, taraflardan saldırganlığın durdurulması ve geri çekilmesi için net açıklamalar var”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu