Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Ateşkes Sağlandı

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan televizyonda yaptığı açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan cumhuriyetleri arasında ateşkesin sağlandığını duyurarak ateşkesin Çarşamba akşamı saat 8’den önce uygulanmaya başladığını söyledi.

Grigoryan’ın açıklamasından birkaç saat önce Ermenistan Savunma Bakanlığı bombardımanların durdurulduğunu duyurmuştu ancak ateşkes anlaşmasına değinmemişti.

Konuya dair henüz Azerbaycanlı yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.

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IRNA