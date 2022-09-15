Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askeri tedavi etti

Bayraktar TB2 SİHA ile Ermenistan’a ait karakol ve sığınaklar yok edildi! 400 Ermeni askeri öldü, kalanlar kaçıyor

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü ve askeri cephanelikler ve savunma sistemlerinin de imha edildiği duyurdu. Bayraktar TB2 SİHA ile Ermenistan’a ait karakol ve sığınakların yok edildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı

Ermenistan’ın kışkırtmaları nedeniyle Azerbaycan sınırında Karabağ Savaşı’ndan sonra sağlanan ateşkes ortadan kalktı.

İki ülke sınırında şiddetli çatışmalar yeniden başladı.. Çatışmalara ilişkin son verileri paylaşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 400 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada ayrıca “Ermeni güçlerine ait askeri cephanelikler ve savunma sistemleri de imha edildi.” denildi.

Azerbaycan ordusu tarafından yok edilen Ermenistan ordusuna ait askeri birlik binasını terk eden askerlerin görüntüsü yayınlandı.



Azerbaycan ordusu, Kelbecer için tehdit oluşturan Başarkeçar iline bağlı Zod yerleşkesinde bulunan Ermeni askeri birliğini yok etti. İnsansız hava aracı (İHA) kamerası tarafından kaydedilen ve Azerbaycan ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde, Ermenistan askerlerinin binayı terk ettiği görüldü.

Görüntülerde ayrıca, askeri birlik binasının ağır hasar aldığı ve tamamen boşaltıldığı da fark edildi.

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA ile Ermenistan’a ait karakol ve sığınakların yok edildiği anlara ait görüntüler de paylaştı.

https://www.memleket.com.tr/bayraktar-tb2-siha-ile-ermenistana-ait-karakol-ve-siginaklar-yok-edildi-400-ermeni-2124560h.htm