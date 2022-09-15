Ateşkes için anlaşmaya varıldı

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan gece saatlerinde yaptığı açıklamada Yerevan ve Bakü’nün uluslararası toplumun arabuluculuğuyla bugün saat 20.00’den itibaren ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Grigoryan “Doğal olarak, anlaşma olmadan ateşkes mümkün olmayacaktı. Umalım ki Azerbaycan bunu yerine getirmeye devam etsin” dedi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yaklaşık iki gün süren şiddetli çatışmaların ardından saat 20.00’den itibaren bütün yönlerde saldırıların neredeyse durduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan gün içinde Ermenistan ordusuna ait 100’e yakın cesedin teslimi için ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Çatışmalar 12 Eylül’ü 13 Eylül’e bağlayan geceyarısı başladı. Ermenistan, Azerbaycan ordusunun üç bölgede topçu saldırısı başlattığını bildirdi. Azerbaycan ise Ermenistan’ı suçladı.

Yaklaşık 48 saat süren çatışmalar boyunca Ermenistan 105 can kaybı açıklarken Azerbaycan 50 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra en can alıcı çatışmalar yaşandı.

Agos