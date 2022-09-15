ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan’a gidecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Azerbaycan’la çatışmaların ardından bu hafta sonu Ermenistan’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Ermenistan’dan bir üst düzey yetkili, sınırda iki gün süren ve her iki taraftan çok sayıda askerin hayatını kaybetmesine neden olan çatışmaların ardından Azerbaycan’la ateşkes anlaşmasına vardıklarını söyledi.

AA’nın haberine göre Amerikan basınına konuşan kaynaklar, Pelosi’nin yanında Ermeni asıllı California Temsilcisi Jackie Speier’le Ermenistan’ı bu hafta sonu ziyaret edeceğini belirtti.

Pelosi’nin Berlin’de katılacağı bir zirvenin ardından Erivan’a geçeceğini belirten kaynaklar, Pelosi’nin burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geleceğini aktardı.

https://www.diken.com.tr/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-ermenistana-gidecek/