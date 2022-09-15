ABD kaşıyor! Önce Tayvan şimdi de Erivan: Pelosi’den Azerbaycan – Ermenistan çatışmasının gölgesinde provokatif ziyaret

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçtiğimiz ay Çin’in askeri müdahale tehdidine rağmen Tayvan’a bölgenin tansiyonunu yükseltecek provokatif bir ziyaret gerçekleşmişti. Pelosi bu kez Ermenistan – Azerbaycan çatışmalarını kaşımak üzere Erivan yoluna düştü. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’nın yanında Ermeni asıllı California Temsilcisi Jackie Speier ile Ermenistan’ı bu hafta sonu ziyaret edeceği öğrenildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Azerbaycan ile çatışmaların ardından bu hafta sonu Ermenistan’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Amerikan basınına konuşan kaynaklar, Temsilciler Meclisi Başkanı ve California Temsilcisi Pelosi’nin yanında Ermeni asıllı California Temsilcisi Jackie Speier ile Ermenistan’ı bu hafta sonu ziyaret edeceğini belirtti.



Pelosi’nin Berlin‘de katılacağı bir zirvenin ardından Erivan’a geçeceğini belirten kaynaklar, Pelosi’nin burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geleceğini aktardı.

ABD’nin California eyaletinde yaşayan Ermeni asıllı kişiler ve lobilerinin, Amerikan siyaseti üzerindeki etkisine dikkati çekilen haberde, kasımdaki Kongre ara seçimleri öncesi Pelosi’nin bunu bir malzeme olarak kullanabileceği belirtildi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan ile sınırın Daskesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzi ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusunun 50 şehit verdiği duyurulmuş, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığının internet sitesinde güncellenen şehit listesinde 71 askerin ismine yer verilmişti.

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https://www.takvim.com.tr/dunya/2022/09/15/abd-kasiyor-once-tayvan-simdi-de-erivan-pelosiden-azerbaycan-ermenistan-catismasinin-golgesinde-provokatif-ziyaret/3