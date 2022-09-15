9 Eylül yürüyüşü

Orhan Beşikçi

yılında 9 Eylül kutlamalarına katılan İzmirliler sabah erken saatlerde Basmane Karakolu önünde buluşup bando eşliğinde Anafartalar Caddesi’nden yürüdüler. Yürüyüşe Başkan Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri sivil toplum kuruluşları katıldı. Anafartalar Caddesi 9 Eylül yürüyüşlerini takip eden yurttaş olarak gördüğüm en kalabalık yürüyüştü diyebilirim. Akşam üzeri İzmirlilerin akın akın Tarkan konserine gittiğini gördüm. Tarkan’ı tanımam ancak aile yakınlarını yakından tanırım. İstanbul Mimarlar odası Başkanı Oktay Ekinci döneminde görev yapmış bugün hayatta olmayan Mimar İbrahim Tevetoğlu’nu sevgi ile anımsıyorum. 1.90 boyunda olan Yüksel Tevetoğlu, daha sonra sinemacılığa merak saldı, birçok filimde rol aldı, sonra sinemayı bırakıp bankacı oldu. Yüksel Tevetoğlu hayatta muhabbetimiz devam ediyor. Dedeleri Ali Dursun Tevetoğlu, Kurtuluş Savaşı gazisi. Alemdar Vapuru’nun kaçırılışında önemli görev yaptı. Tarkan konseri kalabalığını görünce bunlar aklıma geldi…

Zabıta Anafartalar Caddesi’nde kural tanımaz ruhsatsız çalışan esnafı, 9 Eylül Zafer yürüyüşü öncesinde uyardı, uyarı üzerine esnaf yürüyüş saatinde dükkânını açmadı. Yürüyüş sırasında Kıllıoğlu İbrahim Efendi Hamamı şantiyesi önündeki mezbelelik düzeltilir, kirli afişler yıkanıp gerilir, Hatuniye Camii’nin iş iskelesine asılan yırtık örtüleri Vakıflar Bölge Müdürlüğü yeniler diye boşuna bekledim…

Konak Belediyesi “Soy Ağacı Turizmi” başlattı haberi üzerine profesyonel Turist rehberi dostlarımı arayıp soyağacı turizmini sordum bilgi alamadım. Çeşitli nedenle İzmir’den ayrılan, Rum, Ermeni, Yahudi, Levanten, torunlar, atalarının yaşadığı yerleri görmeye geleceklermiş. Doğru dürüst taşınmaz kültür envanteri olmayan, ilgisizlik yüzünden tarihi yapılarını kayıp eden ilçede dışarıdan gelenlere gösterilecek mekânların hemen hepsi harabe durumda. Dede evlerini hatta mezarlarını aramak için Basmane’ye gelen ailelerle sokak sokak dolaştığım günler oldu. İnsanın doğup büyüdüğü anıları olan mekânların yıkıldığını görmesi mutsuz anlar yaşamasına neden olabiliyor. Meraklı dostlara Faik Paşa Mahallesi’ne gelin gelen Mariya’nın, Sonsino Sokak’ta Arap Hulisi ile evlenen Yahudi Kızı Bohara’nın yaşadığı, önünde “Dikkat Yıkılır!” yazılı ikaz tabelaları asılı evleri üzülerek gösteriyorum. Demek istediğim, kurumlar önce asıl işlerini yapsın, anlamadığı işlere karışmasın…

Milliyet Gazetesi