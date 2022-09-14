Paşinyan “anlaşma” sözlerine açıklık getirdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bugün yaptığı açıklamada Azerbaycan ile barış anlaşması imzalayabileceğinden bahsetmesi başkent Yerevan’da protestolara neden oldu. Paşinyan daha sonra sözlerine açıklık getirdi.

Başbakan Paşinyan, bugün (14 Eylül) yaptığı açıklamada Azerbaycan güçlerinin geçen yıl Mayıs ayında Sev Lich yakınlarında işgal ettikleri 41 kilometrekarelik alana ek olarak son saldırılarla 10 kilometrekarelik Ermeni topraklarını daha işgal ettiğini söyledi.

Paşinyan daha sonra “Barış adına ağır kararlar alma sorumluluğunu üzerime aldım. Ancak ağır kararlar, Ermenistan’ın devlet çıkarlarına ters düşen kararlar anlamına gelmez. Ermenistan’ın güvenliğini, kalıcı istikrarını ve barışını garanti altına almak için bu kararlara gitmeliyiz. Bugün bir ‘barış antlaşması’ imzalayıp, 6 yıl sonra yeni bir savaşa giremeyiz. Birçok kişinin bizi eleştirecek, bize hakaret edecek, bize ‘hain’ diyecek. Hatta bunun akabinde belki de halk bizi iktidardan uzaklaştırma kararı verecek” dedi.

Paşinyan şöyle devam etti: “Fakat imzalanacak anlaşma sonrasında bize kalan 29.800 km2lik alanda Ermenistan Cumhuriyeti kalıcı barış ve güvenliğe kavuşacak. Bunu sağlayacak kararı imzalayacağım. Bana ne olacağı ile ilgilenmiyorum, Ermenistan’a ne olacağı ile ilgileniyorum”

Paşinyan’ın sözleri sonrası başkent Yerevan’da gruplar Parlamento önünde toplandı ve protesto gösterisi düzenledi.

Paşinyan daha sonra Facebook gönderisinde “Hiçbir belge imzalanmadı veya imzalanmayacak. Bu, düşmanca olmayan dış güçler tarafından ülkenin direnişini kırmak için yönlendirilen bilgi sabotajıdır.” dedi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi de “İmzalanan ya da imzalanmaya hazır bir belge olmadığı” yönünde bir açıklama yaptı.

Bu arada Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan saat 20.00’den itibaren saldırıların neredeyse her yönden durduğunu, kayda değer bir olay kaydedilmediğini söyledi.

Agos