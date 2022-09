Papa Franscis, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’i eleştirdi: Tanrı savaşı desteklemez

Papa Francis, Kazakistan’da inanç liderlerinin katıldığı konferansı boykot eden Rus Ortodoks Patriği Kirill’i üstü kapalı eleştirerek, “Tanrı, dinleri savaşa yönlendirmez” dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, katıldığı ayinde “Savaşın parçaladığı birçok bölgeyi düşünüyorum, özellikle de sevgili Ukrayna’yı.” diye konuştu.

Dinin asla savaşın “kötülüğünü” haklı çıkarmak için kullanılmaması gerektiğini söyleyen Papa, “İnsanların ve halkların yararına olan diyaloğa gelmeden önce başka ne olmalı, daha kaç ölüm beklenmeli? Tek çıkış yolu barış ve diyalogdur.” ifadesini kullandı.

Başkent Nur Sultan’da Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in başkanlığında toplanan 7. Semavi ve Geleneksel Dinler Kongresi’ne Papa Francis, El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et Tayyib, İsrail Aşkenaz Baş Hahamı Rav David Lau’un yanı sıra 50 ülkeden 100’den fazla heyet katılıyor.

Papa Francis, konferanstaki konuşmasında Kazakların ünlü şairi Abay Kunanbayev’in “İnsanlığın başlangıcı sevgi ve adalet” sözlerine yer vererek “Şiddet, hiçbir koşulda haklı görülmemelidir.” dedi.

“Çatışmalar, gereksiz güç argümanlarıyla silahla ve tehditlerle değil barış yoluyla çözülmelidir.” diyen Papa, “Lütfen silaha değil eğitime yatırım yapalım.” ifadesini kullandı.

Papa, inanç liderlerinin bir barış kültürünü teşvik etmede liderliği üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.

Papa Francis, Kazakistan’daki konferansta dünyanın dört bir yanından gelen din adamlarıyla buluştu Andrew Medichini/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Rus Patrik Kirill mesaj gönderdi

Konferansta Rusya’yı Ukrayna işgaline destek veren Rus Ortodoks Kilisesi’nin dış ilişkilerinden sorumlu ismi Metropolitan Anthony temsil ediyor.

Patrik Kirill’in kongreye katılması bekleniyordu ancak, geçen ay planını iptal ettiğini duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini Batı ile “metafizik” bir savaş olarak nitelendiren Kiril, Rus askerlerinin savaşa girmesini kutsadı ve Rusların ve Ukraynalıların tek bir halk olduğu fikrini savundu.

Kirill’in kongreye gönderdiği mesajı Anthony okudu. Savaşa değinmeyen Rus Patriği, son yirmi yılda “ahlaki değerlere dayanmadan bir dünya inşa etme girişimlerinin” neden olduğu sorunlara atıfta bulundu.

Rusya’nın bir karalama kampanyasının kurbanı olduğunu hissettiğini belirten Kirill, mesajında “tarihi gerçeklerin çarpıtılmasını” ve “tüm halklara, kültürlere ve dinlere karşı nefret” mesajları yaymak için “kitle bilincinin manipülasyonunu” kınadı.

Papa ve Kirill, ilk kez 2016’da Küba’da bir araya geldi ve savaşın ilk haftalarında video konferans yoluyla konuştu. Francis daha sonra Kirill’in Rusya’nın işgalini haklı göstermesini açıkça eleştirdi.

Bu yıl 7. kez toplanan ve iki gün sürecek kongrede İslamiyet, Hristiyanlık, Budizm, Yahudilik, Taoizm ve diğer inançlardan temsilciler “Pandemi sonrası dönemde insanlığın ruhsal ve sosyal gelişiminde dünya liderlerinin ve geleneksel dinlerin rolü” konusunu ele alıyor.

Katolikler, nüfusunun yüzde 70’ten fazlası Müslüman olan Kazakistan’ın yüzde 1’ini oluşturuyor.

