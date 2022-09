Joaquín Caparrós offers support to Armenia amid Azerbaijani attack

Siranush Ghazanchyan

Head of the Armenian national team Joaquín Caparrós has expressed support to Armenia amid Azerbaijani attack.

“In a difficult moment and I send you all my strength. We are all Armenian,” Caparrós said.

En un momento difícil y os mando toda mi fuerza. Todos somos Armenia 🇦🇲. #Armenia pic.twitter.com/mbvLU6eLw3 — Joaquín Caparrós (@JoaquinCaparros) September 14, 2022

Ermenistan Kamu Radyosu