Garo Paylan: Neden hep Azeri ve Ermeniler ölürken, kazanan Ruslar oluyor?

HDP’li Garo Paylan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı, “Neden hep Azeri ve Ermeniler ölürken, kazanan Ruslar oluyor?” diye sordu.

ANKARA – Ermenistan ile Azerbaycan arasında yeniden çatışmalar başladı. Ateşkes ihlallerinin yaşandığı iki ülke arasındaki çatışmaların ardından Azerbaycan 50, Ermenistan 49 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, çatışmaların yeniden başlamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Dün gece Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda çok sayıda Ermeni ve Azeri hayatını kaybetti. Her çatışma, her ölüm bölgedeki kalıcı barış umudundan bizleri uzaklaştırır. Sabah sağlanan ateşkesin sürmesi için herkesi sorumluluk almaya çağırıyorum” ifadelerini kaydeden Paylan, savaşı destekleyecek söylemlerde bulunanlara da şu şekilde seslendi:

“İki yıl önceki savaşın sonucunda Rusya Azerbaycan’a yerleşti. Dünkü çatışmaların da tek sonucu, Ermenistan üzerinde artan Rusya hakimiyeti olacak. Dünden beri savaş çığırtkanlığı yapanlar, hiç düşünmez misiniz? Neden hep Azeri ve Ermeniler ölürken, kazanan Ruslar oluyor?” (DUVAR)

https://www.gazeteduvar.com.tr/garo-paylan-neden-hep-azeri-ve-ermeniler-olurken-kazanan-ruslar-oluyor-haber-1581145