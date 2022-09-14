Garo Paylan: Her çatışma bizi kalıcı barış umudundan uzaklaştırır

HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan, Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarına ilişkin açıklama yaptı: “İki yıl önceki savaşın sonucunda Rusya Azerbaycan’a yerleşti. Dünkü çatışmaların da tek sonucu, Ermenistan üzerinde artan Rusya hakimiyeti olacak.”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 13 Eylül gecesi Ermenistan ve Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çatışmaların ardından 13 Eylül sabahı ilan edilen ateşkese de atıfta bulunan Paylan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda çok sayıda Ermenistanlı ve Azerbaycanlı’nın hayatını kaybettiğini hatırlatarak “kalıcı barış” vurgusu yaptı. Garo Paylan, konuyla ilgili şu mesajları paylaştı:

“Dün gece Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda çok sayıda Ermeni ve Azeri hayatını kaybetti. Her çatışma, her ölüm bölgedeki kalıcı barış umudundan bizleri uzaklaştırır. Sabah sağlanan ateşkesin sürmesi için herkesi sorumluluk almaya çağırıyorum.

“İki yıl önceki savaşın sonucunda Rusya Azerbaycan’a yerleşti. Dünkü çatışmaların da tek sonucu, Ermenistan üzerinde artan Rusya hakimiyeti olacak. Dünden beri savaş çığırtkanlığı yapanlar, hiç düşünmez misiniz? Neden hep Azeri ve Ermeniler ölürken, kazanan Ruslar oluyor?”

İki yıl önceki savaşın sonucunda Rusya Azerbaycan’a yerleşti.

Dünkü çatışmaların da tek sonucu, Ermenistan üzerinde artan Rusya hakimiyeti olacak.

Dünden beri savaş çığırtkanlığı yapanlar, hiç düşünmez misiniz?

Neden hep Azeri ve Ermeniler ölürken, kazanan Ruslar oluyor? — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) September 14, 2022

Ne olmuştu?

Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlıkları, Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden yaklaşık 2 yıl sonra iki ülke arasında yeniden çatşmaların başladığını duyurdu. İki ülke de durumdan birbirini sorumlu tuttu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 13 Eylül sabahı Parlamento’da yaptığı konuşmada, yaşanan çatışmalarda 49 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölü sayının artabileceğini belirten Paşinyan, gerilimin “biraz sakinleştiğini”, ancak Azerbaycan taarruzunun birkaç cephede devam ettiğini söyledi. Azerbaycan tarafı da çatışmalarda 50 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 13 Eylül Türkiye saatiyle 7:00 itibariyle bölgede ateşkes ilan edildi.

2020 Karabağ Savaşı hakkında

Çatışmalar 27 Eylül 2020 sabahı, Karabağ Savaşı (1988-1994) sonrasında kurulan temas hattında başladı ve her iki taraf da askeri ve sivil kayıplar bildirdi.

10 Ekim’de Uluslararası Kızılhaç Komitesi desteği ve Rusya arabuluculuğunda hem Ermenistan hem de Azerbaycan tarafından kabul edilen insani ateşkes resmen yürürlüğe girse de ateşkes her iki taraf tarafından da tamamen göz ardı edilerek ölülerin planlanan dönüşü ve yaralı ve tutukluların değişimi durduruldu.

Dağlık Karabağ’ın ikinci en büyük şehri Şuşa’nın Azerbaycan kontrolüne geçmesi sonrası 9 Kasım 2020 tarihinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan tarafından Ateşkes Antlaşması imzalanarak Dağlık Karabağ bölgesindeki tüm çatışmalara 10 Kasım 2020 tarihinde Moskova saati ile 00.00 itibarıyla son verildiği açıklandı.

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