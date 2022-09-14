Ermenistan 105 can kaybı açıkladı￼

Ermenistan Azerbaycan’ın son saldırısında en az 105 askerin öldüğünü açıkladı. Başbakan Nikol Paşinyan, Parlamento’daki soru-cevap bölümünde açıklamayı yaptı. Paşinyan Azerbaycan’ın bazı bölgeleri de kontrol altına alıdğını söyledi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise bugün saat 13.00’den itibaren Azerbaycan’ın Sotk’tan Goris’e kadar tüm sınır boyunca yoğun roket ve topçu saldırılarına devam ettiğini söyledi.



Açıklamaya göre füze saldırılarının yanı sıra Azerbaycan birlikleri de mevzilerini ilerletme girişimlerini yeniden başlattı.

Öte yandan Azerbaycan 100 ‘e yakın Ermenistan askerinin cesedinin teslim edilmesi amacıyla bir ateşkese hazır olduğunu açıkladı.Azerbaycan dün yaptığı açıklamada 50 can kaybı bildirmişti.

Ermenistan’ın İnsan Hakları Savunucusu, Gegharkunik ve Syunik bölgelerindeki 2.570’den fazla sivilin evlerini terk ettiğini söyledi. Yerinden edilenlerin çoğunluğunu kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor.



Açıklamaya göre, çatışmaların başlamasından bu yana en az dört sivil yaralanırken, bombardıman sonucu çok sayıda ormanlık alanda yangın çıktı.



Yangınların bir kısmının Azerbaycan ordusunun kontrol bölgesinde olması ve bazı durumlarda bu bölgelerin aktif olarak bombalanması, kurtarma ekiplerinin işini daha da karmaşık hale getiriyor.

(Ajanslar)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27508/ermenistan-105-can-kaybi-acikladi