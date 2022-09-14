Binali Yıldırım’dan Yunanistan’a: İyice şımarıklığı arttı

Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalara da değinen Yıldırım, Türkiye adeta bölgenin sigortası. Kafkaslarda Azerbaycan’da Karabağ’da kardeşlerimize saldırılar yapılıyor, Türkiye onların yanında. Libya’da ne işiniz var diyorlar, Libya’da nasıl ne işimiz var? Biz Libya’da olduğumuz için oradaki kardeşlerimizin birbirleriyle kavga etmelerinin önüne geçiyoruz. Orada emperyal güçlerin kaynakları sömürmelerinin önüne geçiyoruz. Biz bir Müslüman ilke olarak Libya’da olmayacağız da başka gayrimüslimler mi olacak? Bunu ortaya koymak şuursuzluktur” dedi.

‘SEÇİM ZAMANINDA KOMŞULARIMIZDAKİ YÖNETİCİLERİN AYARLARI BOZULUYOR’

İHA’nın servis ettiği habere göre Yunan yöneticilere yüklenen Yıldırım, “Yunanistan’ın son zamanlarda iyice şımarıklığı arttı. Yani biz duruyoruz onlar durmuyor. Ama tarih tekerrürden ibarettir, ümit ederiz tekerrür etmez. Yunanistan bizim komşumuzdur. Yunan halkıyla Türk halkının arasında bir mesele yoktur. Ancak zaman zaman özellikle de seçim zamanı oradaki yöneticilerin ayarları bozuluyor” şeklinde konuştu.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ OLMASAYDI AFRİKA, AVRUPA KITLIK İÇİNDEYDİ’

“Müslüman dünyasında yardıma ihtiyacı olanların her zaman yanında olduklarını” söyleyen Yıldırım, “Türkiye bölgenin teminatıdır. Suriye’de, Irak’ta, Kafkaslar’da, Akdeniz’de Karadeniz’de her tarafta Cumhurbaşkanımız olmasaydı Afrika, Avrupa kıtlık içindeydi. Ukrayna’daki tahıl koridorunun açılmasını Cumhurbaşkanımız sağladı. Pakistan’ın üçte ikisi sular altında kaldı, dünya seyrediyor. Ama onların da yardımına imdadına koşan ülke Türkiye’dir, Türkiye’ye yakışan budur, beklenen budur. Biz büyük bir medeniyetin mensuplarıyız” ifadelerini kullandı.

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