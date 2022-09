Azerbaycan’da Ermenistan’la son çatışmaya nasıl bakılıyor?

Daha önce Dağlık Karabağ nedeniyle iki kez savaşa giren Güney Kafkasya’daki iki eski Sovyet cumhuriyeti Azerbaycan ile Ermenistan sınırında 13 Eylül’ün ilk saatlerinde bir kez daha çatışma çıktı.

Hem Bakü hem de Erivan yönetimleri birbirlerini çatışmayı başlatmakla suçladı. Ermenistan 49; Azerbaycan 50 askerinin öldüğünü duyurdu.

Bu son çatışma Salı sabah saatlerinde Rusya’nın, tarafların kendi arabuluculuğunda bir ateşkese vardıklarını açıklamasıyla durmuş görünse de, ilerleyen saatlerde Bakü Erivan’ı sınırda ateşkesi topçu ateşiyle ihlâl etmekle suçladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, ateşkesin ardından çatışmaların azaldığını, ancak sınırdaki durumun hâlâ “son derece gergin” olduğunu duyurdu.

Peki son çatışma Azerbaycan’dan bakıldığında nasıl görülüyor?

‘Çatışma alışık olunmayan yerde çıktı’

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sınırda Taşkasan, Kelbecer, Laçın ve Zengilan bölgelerinde “büyük çaplı provokasyon yaptığını” ifade eden Azerbaycan, ateş açılan pozisyonları imha etmeye yönelik “sınırlı ve hedefi belli” saldırılar düzenlediğini savundu.

Azerbaycan ve Ermenistan halkı, Dağlık Karabağ’da çatışmaların yaşanmasına alışkın. Bölgede 1988-1994 ve 2020 olmak üzere iki kez savaş çıktı.

Fakat 13 Eylül’de yaşanan çatışmalar -her ne kadar taraflar üzerinde uzlaşmamış olsa da- iki ülkenin sınırında meydana geldi.

Azerbaycan merkezli bağımsız siyasi analist Fuad Shahbazov, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, çatışmaların Dağlık Karabağ’ın dışında, “alışık olunmayan bir yerde” meydana geldiğine dikkati çekti. Bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

“2020’deki savaştan önce, Azerbaycan-Ermenistan tarafları genellikle Karabağ bölgesindeki temas hattında karşılıklı ateş açardı. Ama son savaş sona erdiğinden beri şu anda temas hattı yok. Çünkü Azerbaycan, Dağlık Karabağ’ın büyük bölümünü kontrol ediyor.”

‘Bakü Erivan’ı günlerdir ateş açmakla suçluyordu’

Toplum.tv Genel Yayın Yönetmeni Khadija Ismayilova BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, son çatışmayı, Bakü’nün Ermenistan’ı sınırdaki güçlerine ateş açmakla suçlamasının ardından Erivan’a verdiği karşılık olarak yorumluyor:

“Azerbaycan Savunma Bakanlığı günlerdir tansiyonun tırmandığını, Ermeni güçlerinin sınıra mühimmat yığdığını ve sınır görevlilerine ateş açtığını bildiriyor.

“Ermenistan’ın Kasım 2020’de imzalanan anlaşma uyarınca kurtarılmış bölgelerde askeri mevzilere giden yollara mayın döşedikleri de bildirildi. Savunma Bakanlığı misilleme yapılacağı konusunda uyarmıştı.”

Ismayilova, mayın döşendiği ya da ateş açıldığı belirtilen Azerbaycan topraklarına askeri bölge olması nedeniyle gazetecilerin giremediğini ve bu nedenle haberleri bağımsız olarak doğrulayamadıklarını söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Mahmudov, Salı günü ülkedeki askeri ateşelerle bir araya geldiği toplantıda, Ermenistan’ı “barış anlaşmasını ve Dağlık Karabağ’daki çalışmaları geciktirmeye çalışmakla” suçladı.

