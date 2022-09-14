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Azerbaycan ordusu, Ermenistan’la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunun ardından misillemede bulundu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunun ardından atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulundu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi https://t.co/TLB2sOsPlv pic.twitter.com/v1Nz3U1Ya9 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 14, 2022

Azerbaycan’a ait silahlı insansız hava araçları, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi. AA