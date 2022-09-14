Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından Jermuk’ta bir sivil araca ateş edildi

Ermenistan’ın Vayots Dzor eyaletinin merkezi Jermuk şehrinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri sivil bir araca ateş etti. Bu haberi Sivil Sözleşme Partisi’nin milletvekillerinden Hasmik Hakobyan aktardı.

Arabanın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Hatırlanacağı üzere: Azerbaycan, 12-13 Eylül gecesi 00:05 sularında Ermenistan sınırı boyunca çeşitli yönlerde saldırdı. Sotk, Vardenis, Goris, Kapan, Artaniş ve Işkhanasar istikametinde bulunan Ermeni mevzileri ve sivil altyapı bombalandı. Yoğun askeri eylemler gece boyunca devam etti. Ön verilere göre Ermeni tarafının 49 şehidi var. 14 Eylül saat 12:00 itibariyle Ermenistan-Azerbaycan sınırının bazı kesimlerinde durum gergin olmaya devam ediyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Jermuk ve Verin Şorja istikametindeki mevzileri ve sınıra yakın yerleşim merkezlerini hedef alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/09/14/Azerbaycan-Jermuk/237180