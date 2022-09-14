Araştırma | ABD’de, Hristiyanlar 2070’e gelindiğinde azınlığa düşecek

ABD’de yapılan bir araştırma, mevcut eğilimin sürmesi halinde ülkedeki Hristiyanların oranının, 2070 yılına geldiğinde normal nüfusun yarısından daha aza düşeceğini ortaya koydu.

ABD’de demografi alanında çalışma yapan Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan son incelemeye göre, 1990’lı yıllardan itibaren Hristiyanlıktan ayrılıp, ateist (dinsiz), agnostik (bilinmezci) veya kendini bir dine yakın hissetmeyenlerin oranı hızla arttı.

ABD’de 2020 yılı itibarıyla çocuklar da içinde olmak üzere nüfusun yüzde 64’ünü Hristiyanlar oluştururken, dinsel olarak kendini hiçbir tarafa bağlı hissetmeyenlerin oranı yüzde 30, kendini Yahudi, Müslüman, Hindu ve Budist görenlerin oranı ise yüzde 6 düzeyinde.

Dört farklı senaryoya göre yapılan öngörüler neler?

Hristiyanlıktan uzaklaşanların sayısı gelecek 50 yılda tam olarak kestirilememesine rağmen, Pew Araştırma Merkezi, son eğilimler göz önüne alındığında 2070 yılına gelindiğinde bu oranın dört farklı senaryoya göre yüzde 54 ile yüzde 35 arasındaki bir banda kadar düşebileceği öngörüsünde bulundu.

Our NEW projections show U.S. Christians are on track to lose their majority status within a few decades if recent trends continue, driven mostly by young people leaving the faith. 🧵https://t.co/iTk2OiLOOj pic.twitter.com/tecy2HF8oF — 𝗦𝘁𝗲𝗽𝗵𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗞𝗿𝗮𝗺𝗲𝗿 (@_StephKramer) September 13, 2022

Söz konusu 4 farklı senaryoya göre, aynı zaman dilimi içinde bir dine bağlı olmayanların oranının ise yüzde 30’dan, yüzde 34 ila yüzde 52 bandına kadar çıkabileceği tahmini yapıldı.

Bu tahminler yapılırken özellikle son yıllarda demografideki değişiklikleri dikkate alan Pew Araştırma Merkezi, Hristiyan yetiştirilen kişilerin 15 ila 29 yaş arasında yüzde 31’inin dinden uzaklaşmasını da önemli bir kriter olarak değerlendirdi.

Yine Hristiyan olarak yetiştirilenlerin yüzde 7’sinin ise 30 yaşından sonra dinle ilgisinin kalmadığı ortaya çıktı.

Hristiyan olmayıp, başka dinlerden olanların oranının ise ABD nüfusu içinde 2070’e gelindiğinde iki misli artarak yüzde 12 ila 13’e çıkması bekleniyor.

Dinler arasında doğum ve ölüm oranları, kadın ve erkek oranları da dikkate alınıp farklı senaryolar geliştiren Pew Araştırma Merkezi, genç Amerikalıların Hristiyanlıktan soğuması yönündeki eğilimin devam etmesi halinde geliştirilen birinci senaryoya göre, Hristiyanların toplam nüfusun içindeki payı her on yılda birkaç puan azalarak 2060 yılına kadar yüzde 50’nin altına inecek. Bu eğilim devam ederse 2070’de Amerikalıların sadece yüzde 46’sı kendisini Hristiyan olarak tanımlayacak. Hristiyanlık böylelikle, en yaygın dini kimlik olurken, artık çoğunluk olamayacak.

30 yaş altı kişilerin Hristiyanlıktan ayrılma sürecinin daha hızlı olacağı öngörüsünde bulunan başka bir senaryoya göre, 2050 yılına gelindiğinde ülke nüfusunun yüzde 47’sini Hristiyan, yüzde 42’sini ise dinle bağlantısı olmayan insanlar teşkil edecek.

2070 yılında ise bu senaryoya göre, bir dinle bağlantısı olmayanlar yüzde 48 ile çoğunluğu ele geçirirken, Hristiyanların nüfus içindeki oranı yüzde 39’a düşecek.

Başka bir senaryoya göre ise 2045 yılına gelindiği Hristiyanlar çoğunluğu kaybederken, 2055 yılında dinle ilgili olmayanlar nüfusun yüzde 46’sını, Hristiyanlar ise yüzde 43’ünü teşkil edecek.

2070’e gelindiğinde ise dinle alakası olmayanlar yüzde 53, Hristiyanlar ise nüfusun yüzde 35’ini oluşturacak.

Dördüncü ve son senaryo ise kimsenin Hristiyanlıktan ayrılmayacağı öngörüsü üzerine kuruldu. Buna göre, Hristiyanlar 10 puan kaybetseler bile 2070’de nüfusun yüzde 54’ünü teşkil ederek çoğunlukta olmayı sürdürecek.

Öte yandan, Pew Araştırma Merkezi bu senaryonun gerçekçi olmadığı uyarısında bulundu.

Euronews