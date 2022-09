Araştırma | ABD’de, Hristiyanlar 2070’e gelindiğinde azınlığa düşecek

ABD’de yapılan bir araştırma, mevcut eğilimin sürmesi halinde ülkedeki Hristiyanların oranının, 2070 yılına geldiğinde normal nüfusun yarısından daha aza düşeceğini ortaya koydu.

ABD’de demografi alanında çalışma yapan Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan son incelemeye göre, 1990’lı yıllardan itibaren Hristiyanlıktan ayrılıp, ateist (dinsiz), agnostik (bilinmezci) veya kendini bir dine yakın hissetmeyenlerin oranı hızla arttı.

ABD’de 2020 yılı itibarıyla çocuklar da içinde olmak üzere nüfusun yüzde 64’ünü Hristiyanlar oluştururken, dinsel olarak kendini hiçbir tarafa bağlı hissetmeyenlerin oranı yüzde 30, kendini Yahudi, Müslüman, Hindu ve Budist görenlerin oranı ise yüzde 6 düzeyinde.

Dört farklı senaryoya göre yapılan öngörüler neler?

Hristiyanlıktan uzaklaşanların sayısı gelecek 50 yılda tam olarak kestirilememesine rağmen, Pew Araştırma Merkezi, son eğilimler göz önüne alındığında 2070 yılına gelindiğinde bu oranın dört farklı senaryoya göre yüzde 54 ile yüzde 35 arasındaki bir banda kadar düşebileceği öngörüsünde bulundu.

Our NEW projections show U.S. Christians are on track to lose their majority status within a few decades if recent trends continue, driven mostly by young people leaving the faith. 🧵https://t.co/iTk2OiLOOj pic.twitter.com/tecy2HF8oF

— 𝗦𝘁𝗲𝗽𝗵𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗞𝗿𝗮𝗺𝗲𝗿 (@_StephKramer) September 13, 2022