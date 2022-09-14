ABD’den Azerbaycan ve Ermenistan’a çağrı: Doğrudan iletişim kurun

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Kirby, Ermenistan ve Azerbaycan’a şiddeti sona erdirme çağrısı yaparak ‘Daha fazla askeri düşmanlığa karşı itidal çağrısında bulunuyoruz’ dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD’nin Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki çatışma haberlerinden endişe duyduğunu açıklayarak, her iki ülkenin hükümetlerini diplomatik ve askeri kanallar üzerinden doğrudan iletişim hatlarını yeniden kurmaya çağırdı.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığı habere göre Kirby, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada şiddeti sona erdirmek için hem Ermenistan hem de Azerbaycan hükümetiyle aktif olarak iletişim halinde olduklarını belirterek, “Bu çatışmaya askeri bir çözüm olamaz. Daha fazla askeri düşmanlığa karşı itidal çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın gece Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le konuştuğunu ve Ermenistan’ın açtığı topçu ateşiyle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki askeri eylemlere ilişkin derin kaygılarını ele aldığını söyledi. Price’a göre Bakan Blinken, Aliyev’i çatışmalara son vermeye çağırdı ve Amerika’nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları sonlandırma ve barış anlaşmasına varması için ön ayak olacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki saldırı haberlerinden derin endişe duyduğunu belirterek, çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ile Ermenistan arasında önceki gün sınırda çatışma çıkmıştı.

Ermenistan sınır bölgesindeki kasabaların bombalandığını söyleyip buna yanıt verdiklerini açıklarken, Azerbaycan ise ilk olarak kendi mevzilerinin saldırıya uğradığını iddia etmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sınırda çıkan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada 49 askerini öldüğünü duyurmuş, Azerbaycan Savunma Bakanlığı da dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 50 Azerbaycan askerinin öldüğünü bildirmişti.

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