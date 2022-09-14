ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀՕՐ ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ՀԻՒՊԱՏՈՍԱՐԱՆ / PATRİK HAZRETLERİ’NİN İNGİLİZ KONSOLOSLUĞU’NA BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Սրբազան Պատրիարք Հայրը, 14 Սեպտեմբեր 2022, Չորեքշաբթի, ժամը 15.00-ին, նախապէս առնուած ժամադրութեամբ այցելեց Անգլիական Հիւպատոսարան, Անգլիոյ Թագուհի Էլիզապէթ Բ.ի մահուան առիթով։ Մեր Հոգեւոր Պետին կ՚ընկերանար Պատրիարքական Փոխանորդ Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան։

Պատրիարք Հայրը, այս առիթով ստորագրեց հիւպատոսարանի ցաւակցական տոմարը եւ յանուն Պատրիարքական Աթոռոյ եւ Հայ համայնքին ցաւակցութիւն յայտնեց։ Պատրիարք Հայրը այս առթիւ հանդիպում ունեցաւ նաեւ Հիւպատոսի Տեղակալ Քէյթ Կրինիին հետ եւ բանիւ բերանոյ կրկին անգամ յայտնեց իր ցաւակցութիւնները։

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Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 14 Eylül 2022, Çarşamba, saat 15.00’te, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in vefatı münasebetiyle İngiltere Konsolosluğu’nu ziyaret etti. Ruhani Önderimize Patrik Vekili Kıd. Peder Krikor Damadyan eşlik etti.

Patrik Hazretleri, konsolosluğun taziye defterini imzalayarak Patriklik makamı ve Ermeni cemaati adına taziyelerini iletti. Bu vesileyle, Konsolos Yardımcısı Keith Greaney ile bir görüşme gerçekleştirdi ve taziyelerini kendisine sözlü olarak da iletti.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad