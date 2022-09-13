Soylu Azınlık Vakıfları ile buluştu: Rum ve Ermeni toplumlarının il genelinde seçim yapma taleplerine ret!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile toplantı yapan azınlık vakıflarının il genelinde seçim yapma talepleri kabul edilmedi.

Azınlık vakıfları seçimleri için süreç işlerken azınlık toplumlarının temsilcileri yönetmelik ile ilgili süreci netleştirmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi.

Agos gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Ermenileri Patrikliği’nden yapılan açıklamada Rum ve Ermeni toplumlarının il genelinde seçim yapma talepleri kabul görmedi.

Vakıf yöneticileri ve Patrik Maşalyan 7 Eylül Çarşamba günü İstanbul Valiliği’nde İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Nuri Ersoy ile buluşmuştu. Cumartesi günü de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelen vakıfların talepleri yanıt buldu. Toplantı sonrasında Türkiye Ermenileri Patrikliği’nden konuya dair bir açıklama yapıldı.

15’TEN AZ VAKFI OLAN CEMAATLER TÜRKİYE GENELİNDE SEÇİM YAPABİLECEK

Açıklamada şunlar kayedildi:

“Patrik Sahak II Hazretleri 10.09.2022 tarihinde Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğine ilişkin istişarelerde bulunmak üzere bir toplantıya katılmışlardır. Azınlık Cemaatleri’nin dini ve sivil temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Sn. Bedros Şirinoğlu ve AK Parti MKYK üyesi Sn. Dr. Sevan Sıvacıoğlu da hazır bulunmuşlardır. Toplantıdan çıkan ve tüm cemaatler tarafından memnuniyetle karşılanan kararlar uyarınca:

1. Vakıf seçimlerinin, vakfın haklarından ziyade azınlık cemaatlerinin seçme ve seçilme hakları açısından ele alınması gerektiği, çoğunlukçu, geniş tabanlı ve katılımlı seçimlerin yapılmasının çıkarılan yönetmeliğin ana amacı olduğu sayın bakan tarafından vurgulanmış ve saptanmıştır.

2. Yönetmeliğin seçim çevresi olarak öngördüğü ‘bölgesel’ seçmen listelerini temele alan bir seçim gerçekleştirilecektir. Sayın Bakanın ifadesiyle, “yüksek seçim kurulu” fonksiyonu verilmiş olan Vakıflar Müdürlükleri bölgesel seçmen listelerini oluşturarak seçim başvurularını buna göre düzenleyecektir. Öyle ki, vakıfların seçmen listeleri ancak bu bölgesel listeler oluşturulduktan sonra askıya çıkabilecektir.

3. Seçmen ve seçilen sayıları oldukça azalan cemaatler için ek bir madde eklenerek kolaylık sağlanmıştır. Buna göre vakıf sayısı on beşten az olan cemaatler için seçim bölgesi İstanbul ili ve hatta Türkiye geneli olabilecektir. Bu maddeden vakıf sayıları on beşten fazla olan Rum ve Ermeni cemaatleri faydalanamayacaklardır.

4. İvedilikle eklenecek maddelerle yeniden düzenlenecek Yönetmelik uyarınca belirlenen seçim takvimi, herhangi bir gecikmeye mahal vermeden bu yıl sonu itibariyle seçimler gerçekleştirilecektir.

Özlemle beklediğimiz bu gelişmeler ve muğlaklıkların giderilmesinde gösterdikleri iyi niyet, anlayış, dirayet ve irade için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ’ya şükranlarımızı sunuyoruz.”

İL GENELİNDE SEÇİME ONAY ÇIKMADI

Çarşamba günkü toplantıda vakıf seçimleri için son tarihin bir ay esnetilebileceği gündeme gelmişti. Ancak Patrikhane’den bugün yapılan açıklamaya göre son tarihte bir esneme söz konusu değil. Keza Tıbrevank, Karagözyan, Getronagan, Kalfayan gibi dört ulusal Ermeni kurumu gelenekler uyarınca seçimleri il genelinde yapmayı talep etmişlerdi. Patrikhane’den yapılan açıklamaya göre bu talepler de karşılık bulamadı

Sayısı yaklaşık 3 bin olan Rum toplumu da il genelinde seçim talep ediyordu. ancak Ermeni Patrikhanesi’nin açıklamasına göre Rum toplumunun talebine olumsuz yanıt aldığı görülüyor.

Seçimlerde İstanbul için milletvekili seçimlerinde uygulanan ve İstanbul’u üç bölgeye ayıran bölgesel sistemin uygulanması kararlaştırılmıştı. Ortaköy Vakfı’nın 20 bin kişilik bölgesel seçmen listesi yerine 800 kişilik dar bir liste ile VGM’ye başvurması ve VGM’nin başvuruyu kabul etmesi ise Ermeni toplumunda tartışma yaratmış, Patrik Maşalyan bu konuya müdahil olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazmıştı.

Patrikhane’den yapılan açıklamaya göre Ortaköy Vakfı’nın başvurusu konusunda da Patrik Maşalyan ve ERVAB’ın talepleri karşılık bulmuş görünüyor.

https://www.gercekgundem.com/gundem/356684/soylu-azinlik-vakiflari-ile-bulustu-rum-ve-ermeni-toplumlarinin-il-genelinde-secim-yapma-taleplerine-ret