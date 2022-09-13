Rusya: Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklar diplomatik yollarla çözülmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki tüm anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Ali Cura

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirli bölgelerinde durumun ani şekilde ağırlaşmasından derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Tarafları, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Kasım 2020, Ocak ve Kasım 2021 tarihlerinde imzaladığı üçlü bildirilere uygun olarak durumun daha fazla tırmanmasından kaçınmaya, itidalli davranmaya ve ateşkese kesinlikle uymaya çağıran açıklamada, Moskova’nın Bakü ve Erivan ile yakın temas halinde olduğuna dikkat çekildi.

Ermenistan yönetiminin mevcut ikili anlaşmalara uygun olarak ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) aracılığıyla durumun çözülmesine yardımcı olunması talebiyle yaptığı başvurunun alındığı kaydedilen açıklamada, 13 Eylül’de Moskova saatiyle 09.00’dan itibaren ateşkes konusunda Rusya’nın arabuluculuğu sonucunda varılan anlaşmanın eksiksiz olarak uygulanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Daha önce olduğu gibi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tüm anlaşmazlıkların münhasıran siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği fikrinden hareket ediyoruz.” ifadesine yer verildi.

Sınır meseleleriyle ilgili konuların da Rusya’nın danışmanlık yardımı yaptığı Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme komisyonunun çalışmaları çerçevesinde çözülmesi gerektiğine işaret edildi.

Kremlin: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmaya çabalıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gece Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonla görüştüğünü hatırlatan Peskov, “Yapılan görüşme doğrultusunda şimdi uzman düzeyinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şimdilik daha fazla bir şey söylemeyeceğim, bu çalışmanın sonuçlarını aldığımız zaman sizleri bilgilendireceğiz.” diye konuştu.

Durumu çözmek için Rusya’nın rolüne değinen Peskov, “Putin, sınırdaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyor ve bu çabalar devam ediyor.” dedi.

Erivan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne (KGAÖ) yardım çağrısıyla ilgili Peskov, “Şimdi daha fazlasını söylemek istemiyorum, çalışmalar, çeşitli onaylar devam ediyor. Onay süreci tamamlanmadan bir şey açıklamak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

AA