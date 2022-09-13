Papa Francis, ‘Orta Asya barışı’ için Kazakistan’a gidiyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Kazakistan’a üç günlük ziyaret gerçekleştiriyor.

Diz ağrısından dolayı tekerlekli sandalye kullanan Papa, başkent Nur-Sultan’da dinler arası bir zirveye katılacak ve “Orta Asya’ya barış mesajı” verecek.

85 yaşındaki Francis, ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, 2013’teki seçilmesinden bu yana 38. yurt dışı gezisinin “kardeşler olarak diyalog fırsatı olacağını” söyledi.

Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, etkinlikle ilgili olarak “Diyalog, bir araya gelme, farklı dini ve kültürel dünyalar arasında barış arayışı bu gezinin merkezinde yer alıyor.” dedi.

1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Kazakistan’da düzenlenecek zirveye 50 ülkeden 100’e yakın delegasyonun katılması bekleniyor.

Papa, bugün Nur-Sultan’da cumhurbaşkanlığı sarayına gidip yetkililere buluşacak.

Francis, 2. John Paul’ün Eylül 2001’deki gezisinden sonra Kazakistan’ı ziyaret eden ikinci papa.

Rus Ortodoks Patriği katılmıyor

Doktorları, Papa’yı yakın gelecekte Ukrayna’ya seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “yakın müttefiki” olan Rus Ortodoks Patriği Kirill’in de etkinliğe katılmayacağı duyuruldu.

Papa, Ukrayna’da barış çağrısında bulurken, Kirill Putin’in “askeri operasyonunu” ve Rusya’nın “dış ve iç düşmanlarına” karşı mücadelesini savunuyor.

Papa Francis, ilk olarak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edilecek.

Rusya’nın müttefiki 69 yaşındaki lider, Moskova’nın Şubat ayında Ukrayna işgalini başlatmasını kabul etmedi.

Şi Cinping de Kazakistan’da

Dünya Liderleri ve Geleneksel Dinler Kongresi’nin açılış oturumunda konuşma yapacak olan Papa, bir ayini yönetecek ve Katolik liderlerle bir araya gelerek gezisini tamamlayacak.

Francis’in kendisiyle aynı zamanda ülkede olacak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile buluşması beklenmiyor.

Kazakistan’ın 19 milyon nüfusunun yüzde 70’i Sünni Müslüman, yüzde 26’sı da Hristiyan. Onların çoğunluğu Rus Ortodoks ve yüzde birden azı da Katolik.

Tokayev, 2019’da seçilmesinden sonra bir dizi reform başlattı, ancak ülkede, bu yılın başlarında akaryakıt protestolarında 200’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Euronews