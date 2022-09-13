Kuran Kurslarını yıkıp kiliseler açtılar!

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Hüseyin Baş: Türk Gıda Kodeksinde domuz etini kasaplık et haline getiren bu hükümet. Din dersi kitaplarından ABD – AB rahatsız olduğu için ‘Kelime-i Tevhid’den Lailahe illallah yeterlidir, Muhammederresulullah’ı çıkaralım’ diyen bu hükümet. Din dersi kitaplarından ABD – AB rahatsız olduğu için ‘Allah katında tek din İslam’dır’ ayetini çıkaran bu hükümet. Bismillah diyerek kilise açan bu hükümet



Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla dikkat çekiyor.

Konuşmalarından oluşan kesitlerin yer aldığı videolarla çok geniş bir kitleye ulaşan Hüseyin Baş dikkat çekici bir paylaşım daha yaptı.

“Besmeleyle kilise açan bu hükümet”

BTP lideri paylaştığı videoda AKP iktidarına, ‘Bunlar Müslüman’ diye oy verenlere yine AKP’nin din alanındaki adımlarından örnekler vererek seslendi.

Hüseyin Baş’ın ifadeleri şöyle, “Neymiş, bunlar Müslüman, ‘Bunlar bizim dinimizi koruyor, kolluyor. O yüzden bunlara oy vermemiz lazım. Ne olursa olsun açlık geçicidir’ diyorlar. Açlığın sonu ölüm, ne geçicisi? Karın tokluğuna sömürülüyoruz, din iman diyorlar! Türk Gıda Kodeksinde domuz etini kasaplık et haline getiren bu hükümet. Din dersi kitaplarından ABD – AB rahatsız olduğu için ‘Kelime-i Tevhid’den Lailahe illallah yeterlidir, Muhammederresulullah’ı çıkaralım’ diyen bu hükümet. Din dersi kitaplarından ABD – AB rahatsız olduğu için ‘Allah katında tek din İslam’dır’ ayetini çıkaran bu hükümet. Bismillah diyerek kilise açan bu hükümet. Büyük büyük Kuran kurslarını yıkıp kiliseler açan bu hükümet. Camileri kiliseye çeviren bu hükümet. Dinimizde yasak olmasına rağmen Peygamberin minyatür resmini din dersi kitaplarına basan bu hükümet. Bunlar Müslüman, biz Müslüman olamadık!”

https://www.yenimesaj.com.tr/kuran-kurslarini-yikip-kiliseler-actilar-H1451667.htm