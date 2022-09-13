Koridor vermeyeceğiz

Ermenistan topraklarından kimseye koridor vermeyeceğiz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamayı değiştiren Azerbaycan, Ermenistan topraklarında bir koridordan bahsediyor”,- dedi.

“Biz kimseye Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından bir koridor sağlamayacağız, ancak tüm bölge ülkelerine Ermenistan Cumhuriyeti toprakları üzerinden yol vermeyi kabul ediyoruz, Azerbaycan da bu yolu kullanabilir.

9 Kasım tarihli üçlü açıklamada açıkça belirtilmiş olup, 9. paragrafın ilk cümlesi blokajın kaldırılması, bölgedeki ekonomik ve ulaşım iletişimlerinin, güzergâhların ve bağlantılarının açılması ile ilgilidir.

11 Ocak 2021 tarihli üçlü deklarasyonla konu netleştirildi ve 9 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyonun 9. maddesinin uygulanması için ne gibi adımlar atılması gerektiği kaydedildi”,- dedi Paşinyan.

Ermenistan Kamu Radyosu