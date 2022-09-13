İran: Azerbaycan-Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişiklik kabul edilemez

DUVAR – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre iki ülke arasındaki gerilim ve sınır çatışmalarının tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getiren Kenani, Azerbaycan-Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişikliğin İran tarafından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Tahran yönetiminin konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Kenani, iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve sorunların barışçıl yollarla uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğine değindi.

Kenani, ülkesinin iki komşu arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

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