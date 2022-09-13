İngiltere Kralı 3. Charles’ın Türkiye ziyaretleri

AYŞE AKKUŞ

İngiltere’nin yeni Kralı 3. Charles, bu zamana kadar Türkiye’ye çok sayıda resmi ziyaret gerçekleştirdi. AA Arşivi’nden derlenen fotoğraflarda, Charles’ın Ankara, İstanbul, Çanakkale, Mardin gibi çok sayıda şehri gezdiği ve dönemin devlet başkanlarıyla bir araya geldiği görülüyor.

AA

13 Mayıs 1989’da dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren (solda), Çankaya Köşkü’nde İngiltere Prensi Charles’ı (sağda) kabul etmişti

AA

13 Mayıs 1989’da dönemin Başbakanı Turgut Özal (sağda), İngiltere Prensi Charles’ı (solda) kabul etmişti

AA

3 Mayıs 1989’da Prens Charles, Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etmişti

AA

13 Mayıs 1989’da Charles, Ankara’da Anıtkabir hatıra defterini imzalarken

AA

Prens Charles, 14 Mayıs 1989’da Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesini gezmişti

AA

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

AA

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

AA

14 Mayıs 1989’da Ankara Kalesi etrafındaki turistik yerleri gezdiği sırada bir esnaf ile sohbeti

AA

13 Mayıs 1992’de Charles, Kapadokya’da tarihi kilise ve manastırları ziyaret etmişti

AA

11 Mayıs 1992’de Charles, Çorum’un Sungurlu ilçesinde

AA

Prens Charles, 8 Ekim 2000’de İstanbul’da

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Prens Charles, 26 Ekim 2004’te Mardin’de tarihi Kasımiye Medresesi’ni gezmişti

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Prens Charles, 26 Ekim 2004’te Mardin’de Deyrulzafaran Manastırı’nı ziyaret etmişti

AA

25 Nisan 2015’te Çanakkale Kara Savaşları’nın 100. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası’ndaki Yeni Zelanda Anıtı’nda tören düzenlenmişti. Törene, Charles (solda) ve oğlu Prens Harry (sağda) de katılmıştı

https://www.gzt.com/foto-galeri/jurnalist/ingiltere-krali-3-charlesin-turkiye-ziyaretleri-2032700/16