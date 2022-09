Ermenistan’ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın sınırdaki provokasyonları sonucu 50 askerin şehit olduğunu duyurdu. Ruslan Rehimov Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan’la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi. “Şehitlerin kanı yerde kalmadı”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Aliyev paylaşımında “Şehitlerin kanı yerde kalmadı.” ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Şentop’tan şehit Azerbaycan askerleri için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, Azerbaycan’ın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türkiye, 'tek millet, iki devlet' düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan'ın yanındadır. 🇹🇷🇦🇿 — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 13, 2022 Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Cenabıhak’tan rahmet diliyor, Azerbaycan’ın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türkiye, ‘tek millet, iki devlet’ düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan’ın yanındadır.” ifadelerini kullandı. Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova’yı telefonla arayarak, Ermenistan’ın sınırdaki provokasyonları sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Şentop, sosyal medya hesabından, telefon görüşmesine ilişkin şunları paylaştı: “Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli dostum Sayın Sahiba Gafarova’yı arayarak, şehit düşen kahraman Azerbaycan askerleri için duyduğumuz üzüntüyü ilettim. Görüşmemizde, can kardeşlerimize desteğimizi bütün imkanlarımızla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ettim.” Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan’a başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı. 1⃣Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. @wwwmodgovaz pic.twitter.com/UzBilVJitI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2022 Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz. Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız.” Bakanlardan şehit Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, can Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah.” ifadesini kullandı. 🇹🇷🇦🇿

"Birdir bizim hər halımız

Sevincimiz-məlalımız.

Bayraqlarda hilalımız

Azərbaycan-Türkiyə" Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet; Can Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyorum Makamları âlî olsun inşallah. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 13, 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise “Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki hain saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve dost Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Can Azerbaycan’ın her zaman yanındayız.” paylaşımında bulundu. Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki hain saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve dost Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Can #Azerbaycan’ın her zaman yanındayız. 🇹🇷 🇦🇿 pic.twitter.com/bO7O4QrmMZ — Derya Yanık (@deryayanikashb) September 13, 2022 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda hayatlarını kaybeden Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine rahmet, yakınlarına sabır ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diledi. Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda hayatlarını kaybeden Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine rahmet, yakınlarına sabır ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye her zaman Can Azerbaycan’ın yanında olacaktır. 🇹🇷🇦🇿 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 13, 2022 Çavuşoğlu, “Türkiye her zaman can Azerbaycan’ın yanında olacaktır.” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan şehit Azerbaycan askerleri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan’ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı. Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dilerim. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/hs8cqJ403u — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 13, 2022 Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusunun kahraman askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dilerim. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.” ifadesini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan şehit Azerbaycan askerleri için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ermenistan’ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı. Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarda şehadete kavuşan kahraman Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Haklı davalarında can Azerbaycan’ın yanındayız. pic.twitter.com/mwnFRufZrs — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 13, 2022 Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarda şehadete kavuşan kahraman Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Haklı davalarında can Azerbaycan’ın yanındayız.” ifadesini kullandı. AA